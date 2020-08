Ernteeinbußen weniger dramatisch als befürchtet

Berlin.Wenn der Bauernverband an diesem Dienstag seine Erntebilanz vorstellt, wird auch die zuständige Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) etwas aufatmen können. Nach Informationen dieser Redaktion fällt die Ernte 2020 aufgrund der Hitze zwar „unterdurchschnittlich“ aus, die Verluste sind aber bei Weitem nicht so dramatisch wie in den Jahren zuvor und wie eigentlich erwartet worden war. Demnach sind speziell die Regionen mit einem blauen Auge davongekommen, in denen es zwischendurch Gewitter gegeben hat.

Dieses Jahr muss die Ministerin den Landwirten also nicht beispringen. 2018 war das anders: Nach der extremen Dürre wurden bundesweit knapp 300 Millionen Euro an Nothilfen ausgezahlt, Klöckner hatte seinerzeit die Ernteschäden als „Witterungsereignis nationalen Ausmaßes“ eingestuft, um Hilfsgelder gewähren zu können.

Von Forderungen verschont bleiben wird die Ministerin aber nicht: Dem Vernehmen nach will der Bauernverband erneut eine staatliche Unterstützung der Landwirte für den Abschluss von „Mehrgefahrenversicherungen“ einfordern, über die die ökonomischen Folgen der Wetterkapriolen abgemildert werden können. Die Steuer auf diese Versicherungen ist allerdings bereits erheblich gesenkt worden. Die Auswirkungen des Klimawandels für die Landwirtschaft werden die Ministerin noch lange begleiten.

Nach Ansicht vieler Experten nehmen Wetterextreme weiter zu. Nicht zuletzt deswegen wurde Anfang Juli auf Betreiben Klöckners vom Kabinett die „Zukunftskommission Landwirtschaft“ eingesetzt, in der Verbrauchervertreter, Umwelt- und Tierschützer, Bauernverbände sowie Wissenschaftler sitzen.

Ein Schwerpunkt der Arbeit der 32 Mitglieder soll sein, Strategien zur Anpassung der Landwirtschaft an die Folgen des Klimawandels zu entwerfen. Außerdem geht es um eine Agrarpolitik der Zukunft, um die Rolle der Verbraucher, um Düngung und Gewässerschutz sowie Tierhaltung. Unumstritten ist das Gremium aber nicht. Kritik gibt es an der Vielzahl der Mitglieder wie auch an der Fülle der Themen, die dort in kurzer Zeit behandelt werden sollen.

