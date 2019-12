Erst Mahnung, dann Inkasso

Berlin.Bevor ein Inkasso-Unternehmen Gebühren einfordert, muss es nach Ansicht von Verbraucherschützern mindestens eine Mahnung geben. „Das ist bisher nicht vorgeschrieben“ – wäre aber „höchst überfällig“, sagte der Chef des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv), Klaus Müller.

In einer Forsa-Umfrage für den vzbv gab mehr als die Hälfte der Befragten an, unmittelbar nach der Rechnung gleich eine Inkasso-Forderung erhalten zu haben. Wie es hieß, könne diese Forderung teilweise sogar das Vielfache des Rechnungsbetrags umfassen.

Die Inkasso-Branche steht unter anderem wegen hoher Gebühren für Schuldner immer wieder in der Kritik. Auch Justizministerin Christine Lambrecht (SPD) moniert, die Forderungen stünden oft in keinem Verhältnis zum Aufwand der Unternehmen. Deshalb sollen sie per Gesetz gesenkt werden. Derzeit dürfen Inkassofirmen auch bei kleinen Ausständen Gebühren und Auslagen von bis zu 70,20 Euro verlangen, künftig sollen es 37,80 Euro sein. Es sei längst überfällig, dass die Branche sich nicht nur an Recht und Gesetz halte, sondern auch wieder an Anstand, forderte Müller. dpa

