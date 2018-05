Erste Anklage wegen „Cum-Ex“

Anzeige

Frankfurt.Erstmals könnten im Spätsommer ein Steuerberater und fünf ehemalige Banker wegen umstrittener Geschäfte mit Dividenden (Cum-Ex) und daraus unrechtmäßig erlangter Steuererstattungen vor Gericht stehen. Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt hat wegen des Verdachts der schweren Steuerhinterziehung vor dem Landgericht Wiesbaden Anklage erhoben. Sie muss allerdings noch zugelassen werden, die Angeklagten müssen bis Ende August noch gehört werden. Insgesamt sollen sie gut 106,4 Millionen Euro erschwindelt haben. Ihnen könnte bis zu zehn Jahren Haft drohen. Die Ermittlungen weiterer Staatsanwaltschaften laufen noch.

Professioneller Plan

Nach Angaben des Bundesfinanzministeriums soll der Staat durch Geschäfte mit Wertpapieren rund um den Tag der Dividendenauszahlung um mehr als fünf Milliarden Euro gebracht worden sein. Die jetzt vorgelegte Anklage betont, dass die Beschuldigten professionell, gezielt und mit klarem Plan vorgegangen sein sollen. Auf 948 Seiten legt die Eingreifreserve der Staatsanwaltschaft Frankfurt dar, wie die mutmaßlichen Täter im Alter zwischen 36 und 67 Jahren über eine Gesellschaft im Taunus zwischen 2006 und 2008 bei insgesamt 61 sogenannten Leerverkäufen mit deutschen Aktien aus dem Deutschen Aktienindex Dax um den Dividendenstichtag herum agiert haben. Dabei wurden Papiere im Volumen von rund 15,8 Milliarden Euro gehandelt.

Die Männer hätten von Anfang das Ziel gehabt, „Bescheinigungen für tatsächlich weder einbehaltene noch abgeführte Kapitalertragsteuer sowie den hierauf entfallenden Solidaritätszuschlag zu erlangen, um diese Beträge dann vom Finanzamt unrechtmäßig anrechnen und auszahlen zu lassen“. Am Ende kassierten sie so laut Anklage exakt 106 370 602,67 Euro. Ein 67-jähriger deutscher Rechtsanwalt und Steuerberater soll das „Geschäftsmodell“ entwickelt und zusammen mit drei Investmentbankern aus Neuseeland und Großbritannien sowie mit einem Betriebswirt und einem Kaufmann aus Deutschland umgesetzt haben. Letztere waren für eine deutsche Großbank in München und London tätig. Als der Gesetzgeber ab 2007 die Vorgaben verschärfte, sollen die Angeklagte ihrer Strategie geändert und ausländische Banken mit eingebunden haben, um weiter unrechtmäßig die Steuer erstattet zu bekommen.