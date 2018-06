Erste autonome Lkw-Paare auf A 9

Anzeige

Bremst der Fahrer des Führungs-Lkw, vollzieht dies der Rechner im angehängten so schnell nach, wie es kein Mensch könnte: Ein Auffahren ist damit – rechnerisch – ausgeschlossen. Drängt sich ein anderes Fahrzeug zwischen die digitalen Lkw, kommt eine Baustelle oder ein Stau, wird der „Platoon“ automatisch getrennt.

Hände bleiben am Lenkrad

Theoretisch könnten die Fahrer der elektronisch angehängten Lkw nun eine Pause einlegen, fernsehen oder – noch besser – andere Arbeiten für ihre Arbeitgeber erledigen. Doch so weit ist es noch lange nicht. In der ersten Testphase muss der Fahrer des angekoppelten Brummis aus Sicherheitsgründen eisern die Hände am Lenkrad und die Augen auf die Straße gerichtet halten. Lenken, Bremsen und Gas geben darf er aber nicht. Wie das bei einem Berufskraftfahrer ankommt, untersucht ein Forscherteam der Hochschule Fresenius. Der Fahrer trägt eine Haube, die an eine Badekappe erinnert. 32 Elektroden messen, was bei dieser völlig neuen Art des Lkw-Fahrens im Hirn vorgeht.

Erst einmal sollen die Prototyp-Lkw drei Fahrten pro Tag auf der 145 Kilometer langen Strecke zwischen der Isar- und der Frankenmetropole ohne Ladung absolvieren. Ab Ende August werden sie Stückgut wie Maschinenteile, Getränke oder Papier transportieren. Nach etwa 200 Fahrten und 30 000 Testkilometern soll sich herausstellen, ob „Platooning“ die Erwartungen erfüllen kann, als da sind: Kraftstoffersparnis durch dichten Fahrzeugabstand bis hinunter zu 15 Metern, dadurch gleichzeitig weniger Emissionen, weniger Platzverbrauch auf den überlasteten Autobahnen und mehr Sicherheit. Statt 90 Meter bräuchten die beiden Lastzüge zusammen nur 40 Meter Länge, so DB-Vorstand Alexander Doll.

Hersteller müssen sich einigen

Von Personalkosteneinsparungen war bei der Praxis-Premiere nicht die Rede, im Gegenteil. Die komplexen Systemanforderungen stellten zusätzliche Ansprüche an die Fahrer. Bis 2020 könnte das System serienreif sein, sagte Joachim Drees, Chef der MAN Truck & Bus AG. Um ihren Arbeitsplatz müssen die Könige der Landstraße ohnehin nicht bangen, denn auch diese Branche ist von Arbeitskräftemangel heimgesucht, weshalb Bundesverkehrsminister Scheuer sich veranlasst sieht, „Bock auf den Bock“ zu machen.

Die technischen Probleme scheinen geringer als andere Hindernisse. Lkw mit dieser Technik lassen sich kaum absetzen, wenn nur wenige Konvoi-Partner von demselben Hersteller auf den Straßen unterwegs sind. Alle wichtigen Lkw-Hersteller wie Daimler, MAN, Scania, Volvo, DAF und Iveco müssen sich daher auf eine gemeinsame technische Plattform einigen. Geklärt werden muss auch, wie die erwarteten Verbrauchsreduzierungen von „bis zu“ zehn Prozent auf die Beteiligten zu verteilen sind.

An allen diesen Fragen einschließlich des regulatorischen Rahmens soll in den nächsten zwei Jahren gleichzeitig gearbeitet werden. Für „eins nach dem anderen“ habe man keine Zeit, sagte Minister Scheuer. Außerdem soll die „Platoon“-Technik nicht nur auf die Autobahn beschränkt bleiben. So könnte sie auch auf der Schiene zur Anwendung kommen. Dort, wohin eigentlich mehr Güter von der Straße verlagert werden sollen. mit dpa

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 26.06.2018