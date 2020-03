Erster Coronavirus-Fall bei BASF - SAP und MVV melden Infizierte

Ludwigshafen/Sankt Ingbert/Mannheim.Ein Mitarbeiter des Ludwigshafener Chemiekonzerns BASF ist positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden. Es handle sich um einen Beschäftigten aus Neustadt an der Weinstraße, der am Standort Ludwigshafen arbeitet, teilte eine Unternehmenssprecherin dieser Redaktion mit. "Das zuständige Gesundheitsamt in Neustadt und BASF kontaktieren in enger Zusammenarbeit die im unmittelbaren Arbeitsumfeld tätigen BASF-Mitarbeiter direkt." Damit sind Kontaktpersonen des erkrankten Mitarbeiters gemeint. "Der Empfehlung des Gesundheitsamts folgend, bleiben sie, wie der infizierte Kollege selbst, zu Hause in Quarantäne", sagte der Sprecher. Der werksärztliche Dienst der BASF arbeite weiter eng mit den zuständigen Behörden zusammen und erwäge in Absprache mit den Behörden im Umfeld des betroffenen Mitarbeiters weitere Maßnahmen.

SAP bestätigt drei Fälle im Saarland

Video Lokales Hygiene-Fachmann über Coronavirus: "Bitte keine Panik" - 07:24 Sebastian Kevekordes vom Klinikum Ludwigshafen über die Frage Händewaschen oder Desinfizieren, Gefahren für Kinder, Schutz im öffentlichen Raum und das Problem, dass Hygienartikel in Krankenhäusern gestohlen werden. Sebastian Kevekordes vom Klinikum Ludwigshafen über die Frage Händewaschen oder Desinfizieren, Gefahren für Kinder, Schutz im öffentlichen Raum und das Problem, dass Hygienartikel in Krankenhäusern gestohlen werden.

Der Softwarekonzern SAP teilte am Sonntagmittag indes mit, dass sich insgesamt drei Mitarbeiter nachweislich mit Sars-CoV-2 infiziert haben. Nach Unternehmensangaben handle es sich um drei Beschäftigte am SAP-Standort Sankt Ingbert im Saarland, teilte ein Sprecher dieser Redaktion mit.

"Alle Kollegen werden entsprechend medizinisch versorgt und befinden sich zu Hause in Quarantäne. Vorsorglich haben wir beschlossen, alle Bürogebäude vor Ort zu schließen und umfangreiche Desinfektionsmaßnahmen durchzuführen." Die Mitarbeiter am Standort seien bis auf weiteres angehalten, von zu Hause zu arbeiten. "Nach wie vor stimmen wir alle Maßnahmen eng mit den lokalen Gesundheitsbehörden ab. Diese prüfen derzeit, mit wem die Kollegen weiteren Kontakt hatten."

Auch das Mannheimer Energieunternehmen MVV meldete im Laufe des Sonntags seinen ersten Corona-Fall. Wie ein Sprecher der Redaktion mitteilte, sei ein Mitarbeiter des Unternehmens, der vor wenigen Tagen aus dem Ski-Urlaub aus dem italienischen Trentino zurückgekehrt ist, ebenfalls positiv auf Covid-19 getestet worden. „In enger Abstimmung mit dem zuständigen Gesundheitsamt haben wir ihn unverzüglich in häusliche Quarantäne gestellt und gleichzeitig seine Kontaktpersonen im Unternehmen informiert,“ betonte der Sprecher. „Sie werden ebenfalls zu Hause bleiben.“ Dem Mitarbeiter selbst gehe es gut, er habe lediglich leichte grippeähnliche Krankheitssymptome. Das Energieunternehmen habe bereits vor zwei Wochen einen täglich tagenden Koordinierungskreis gegründet, um Sicherheitsmaßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus zu treffen.