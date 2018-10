Erster Gewinnrückgang seit Jahren

Dublin.Europas größter Billigflieger Ryanair muss den ersten Gewinnrückgang seit fünf Jahren verkraften. Der Gewinn sank im ersten Geschäftshalbjahr um sieben Prozent auf 1,2 Milliarden Euro, wie das Unternehmen in Dublin mitteilte. Als Gründe für den Rückgang nannte Ryanair die Streiks, hohe Kerosinpreise, geringere Ticketpreise und Ersatzzahlungen wegen der EU-Fluggastrechte. Aus denselben Ursachen hatte Ryanair bereits Anfang Oktober seine Ergebnisprognose für das Gesamtjahr gesenkt. Zusätzliche Sorgen dürfte dem Billigflieger das Echo auf einen rassistischen Vorfall in einer Maschine bereiten.

Die irische Fluglinie rechnet im Geschäftsjahr 2018/19 (Ende März) mit einem Gewinn von 1,1 bis 1,2 Milliarden Euro. Zuvor war der Konzern von 1,25 bis 1,35 Milliarden Euro ausgegangen. Ryanair-Chef Michael O’Leary bezeichnete den Ausblick in einem Interview mit Bloomberg als konservativ. Er sehe den Ölpreis als größtes Risiko. Wegen der Unsicherheit in den Brexit-Verhandlungen werde Ryanair weitere Aktienrückkäufe aufschieben. Ein Programm über 750 Millionen Euro hatte der Billigflieger jüngst abgeschlossen.

Nicht nur die mehr als 400 Maschinen mit dem Ryanair-Logo werfen in diesem Jahr weniger Gewinn ab. Die neue Ryanair-Tochter Laudamotion dürfte nach bisherigen Angaben rund 150 Millionen Euro Verlust einfliegen. Dies ist in der Gewinnprognose noch nicht berücksichtigt.

Rassismus-Vorfall in Barcelona

Ryanair hatte Ende August die Mehrheit an der österreichischen Fluglinie Laudamotion übernommen – der Nachfolge-Airline der früheren Air-Berlin-Tochter Niki. Deren Gründer Niki Lauda hatte nach der Pleite von Air Berlin den Zuschlag für Niki erhalten und sie unter dem Namen Laudamotion wieder an den Start gebracht. Wenig später holte er Ryanair als neuen Anteilseigner.

Unterdessen brachte ein rassistischer Vorfall Ryanair in Erklärungsnot. Ein Mann beschimpfte in einer Maschine eine 77-jährige Frau lautstark als „hässlichen schwarzen Bastard“. Der pöbelnde Passagier wurde aber nicht aus der Maschine auf dem Flughafen von Barcelona gewiesen. Stattdessen wurde das Opfer auf eigenen Wunsch umgesetzt. Ein Mitreisender hatte den Vorfall vor dem Start nach London gefilmt. Das Video löste in sozialen Netzwerken massive Kritik an Ryanair aus. Die Fluglinie meldete den Vorfall bei der Polizei. dpa

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 23.10.2018