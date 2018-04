Erstes Buch über Deutschlands Goldschätze

Anzeige

Frankfurt.Und jetzt noch ein Buch. Mit großformatigen farbigen Fotos von Goldbarren, mit Einblicken in die Tresore, in denen das Edelmetall lagert, mit Erläuterungen, wo das „Gold der Deutschen“ herstammt. Nach der Verlagerung von Gold aus den Tresoren der Notenbanken in Paris und New York nach Frankfurt, nach der Veröffentlichung einer detaillierten Liste mit jedem einzelnen Goldbarren will die Bundesbank mit ihrem neuen Buch und einer Ausstellung in ihrem Geldmuseum in Frankfurt, bei der ab Mitte April acht der jeweils 12,5 Kilogramm schweren Goldbarren zu sehen sind, auch die letzten Zweiflern davon überzeugen, dass das Gold bei ihr nicht nur in sicheren Händen ist, sondern bis auf jeden einzelnen Barren tatsächlich in den Tresoren in Frankfurt sowie der Notenbank in London und New York vorhanden ist. „Mit Blick auf die Goldreserven sind wir eine der transparentesten Notenbanken weltweit“, sagt Carl Ludwig Thiele, im Vorstand der Bundesbank für Währungsreserven und Zahlungsverkehr zuständig.

„Das Gold der Deutschen“ ist das erste Buch, das die Bundesbank dem Edelmetall widmet, das sie für die Deutschen hütet. Man wolle den Menschen das Gold so nahe bringen, als hielten sie es in ihren Händen, betonte Thiele gestern bei der Vorstellung der Hochglanz-Publikation. Diese Transparenz war nicht immer gegeben. Die Bundesbank scheute sie aus Sicherheitsgründen. Anfang des Jahrzehnts allerdings wurden, auch wegen der Finanzkrise und der daraus resultierenden Belastungen, Stimmen immer lauter, die detaillierte Informationen wünschten. Manche Kritiker äußerten sogar Zweifel, ob das deutsche Gold – erwirtschaftet durch die Leistungsbilanz-Überschüsse in den 50er und 60er Jahren – in den Tresoren in Deutschland und im Ausland tatsächlich vorhanden ist. Und dass das Gold womöglich gar nicht echt ist. Viele forderten, die Goldbarren aus den Tresoren jenseits der Grenzen nach Deutschland zu holen. Auch der Bundesrechnungshof schaltete sich ein.

Zweitgrößte Reserve weltweit

Die Bundesbank reagierte. Alle Goldbestände im In- und Ausland wurden überprüft, ein Konzept zur Verlagerung des Goldes aus Paris und New York nach Frankfurt erarbeitet und die Veröffentlichung einer detaillierten Aufstellung über das Gold beschlossen. Von 2013 bis 2017 wurden gut 670 Tonnen Gold aus Paris und New York nach Frankfurt gebracht. Wie, wird im Buch nicht verraten. Heute lagern gut 50 Prozent des deutschen Goldes in Frankfurt, im Internet ist eine 2300 Seiten lange Liste einsehbar, in der jeder der rund 270 300 Goldbarren im Detail beschrieben wird. Ende vergangenen Jahres waren es exakt 3374 Tonnen im Gesamtwert von rund 117 Milliarden Euro. Es ist nach dem Bestand der USA mit 8133 Tonnen der weltweit zweitgrößte einer Notenbank.