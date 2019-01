Erwartungen verbessert

Mannheim.Die Konjunkturerwartungen deutscher Finanzexperten haben sich zu Beginn des Jahres überraschend weiter verbessert. Wie das Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) gestern in Mannheim mitteilte, stieg der entsprechende Indexwert im Januar im Vergleich zum Vormonat um 2,5 Punkte auf minus 15,0 Zähler. Das ist der dritte Anstieg in Folge und der beste Wert seit vergangenem September. Finanzexperten hatten dagegen einen Dämpfer erwartet. „Es ist bemerkenswert, dass sich die ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland angesichts der zahlreichen weltweiten Konjunkturrisiken nicht weiter verschlechtert haben“, kommentierte ZEW-Präsident Achim Wambach die Zahlen. Er verwies auf den starken Einbruch des Konjunkturbarometers im vergangenen Jahr. Hier seien belastende Faktoren wie der Brexit und das vergleichsweise schwache Wirtschaftswachstum in China vorweggenommen worden.

Die aktuelle konjunkturelle Lage wurde durch die vom ZEW befragten Finanzexperten allerdings deutlich schlechter eingeschätzt. Der entsprechende Indexwert für Januar fiel um 17,7 Punkte auf 27,6 Zähler. Dies ist die niedrigste Lageeinschätzung seit Januar 2015. dpa

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 23.01.2019