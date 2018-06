„Es dreht sich alles um die Daten“

Anzeige

Die erste Dienstleistung dieser Art wurde kurz vor Weihnachten vergangenen Jahres besiegelt, mittlerweile bestehen 17 solcher Verträge. Bis zum Ende des Geschäftsjahres sollen es 30 sein. Im Ergebnis werden sich die aber vermutlich erst im nächsten Geschäftsjahr niederschlagen. „Auf Kurs“ sei man außerdem in Sachen Digitaldruck. Zwei Maschinen sind mittlerweile in Serienproduktion. Geld verdienen will der Konzern zudem mit der Tinte, die „das Gold des Digitaldrucks“ sei. In vier bis fünf Jahren soll damit mehr Umsatz gemacht werden, als mit der Maschine an sich.

Blick über den Tellerrand

Heideldruck – so richtig stimmt der Name nicht mehr. Vergangenes Jahr überraschte der Konzern mit der Ankündigung, Ladestationen für E-Autos bauen zu wollen. Seit Kurzem sind die Strom-Kästen frei verkäuflich. Mit Technik wie dieser hofft Hundsdörfer auf Wachstum abseits des klassischen Geschäfts. Das alles nennt er einen „Kulturwandel“, für den man auch die Strukturen und Standorte anpacken müsse. Das Forschungs- und Entwicklungszentrum inklusive seiner 1000 Beschäftigten zieht ab September in eine ehemalige Fabrikhalle nach Wiesloch – das alte Zentrum in Heidelberg wurde verkauft. In Wiesloch sollen die digitalen Marketingaktivitäten gebündelt werden.

„Aus der Not eine Tugend machen“, laute die Devise beim Umbau, sagt Hundsdörfer. Heideldruck solle wieder ein Unternehmen werden, auf das „Mitarbeiter so stolz sein können wie vor 15 Jahren“.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 13.06.2018