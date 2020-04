„Es geht ans Eingemachte“

Stuttgart.Die baden-württembergischen Maschinenbauer waren schon vor der Corona-Pandemie nicht gerade zuversichtlich. Jetzt sprechen sie sich dafür aus, dass der Staat im Anschluss an die Krise kräftige Anschubhilfe leistet.

Herr Birk, welche langfristigen Folgen wird die Corona-Krise für die Wirtschaft in Baden- Württemberg haben?

Dietrich Birk: Dieses Jahr werden wir sicherlich einen herben Abschwung erleben. Wie groß dieser wird, hängt auch davon ab, wie lange der Shutdown dauert. Für dieses Jahr hatten wir schon vor der Corona-Zeit einen Rückgang bei der Produktion für 2020 um fünf Prozent im Vergleich zu 2019 prognostiziert. Diese Lage wird sich wegen der Corona-Krise sicher noch mal verschlechtern.

Ist eine Exit-Strategie nötig, um den ökonomischen Absturz zu vermeiden?

Birk: Erst wenn die Ansteckungskurve abflacht, können die erheblichen Einschränkungen wieder gelockert werden. Dennoch ist es richtig, sich jetzt Gedanken über eine Exit-Strategie zu machen. Bei dieser muss im Fokus stehen, welche Maßnahmen notwendig sind, um das öffentliche Leben und die Wirtschaft wieder zum Laufen zu bringen.

Wann sollten die Corona- Maßnahmen spätestens gelockert werden?

Birk: Je früher, desto besser. Wir sollten nach Ostern beginnen und dann in einem gestuften Verfahren wieder in einen Normalzustand mit Blick auf die industriellen Produktions- und Logistikketten kommen. Anderenfalls verlieren wir mit jeder weiteren Woche noch mehr an wirtschaftlichem Boden. Gleichzeitig muss die Entwicklung der Infektionswelle fest im Blick behalten werden. Je nach deren Verlauf sollten Lockerungsmaßnahmen erfolgen.

Was sollte getan werden?

Birk: Wir benötigen ein zweistufiges Verfahren. Zunächst müssen die Lieferketten wieder in Schwung kommen, vor allem die Produktion und der Warenverkehr in Europa. Dazu muss in Europa in einem koordinierten Prozess die Produktion wieder hochlaufen. Mit Blick auf das zweite Halbjahr wird es dann darum gehen, die Wirtschaft in Deutschland anzukurbeln, also zum Beispiel durch Investitions- und Konsumimpulse mit Hilfe der Steuerpolitik. Neben der Absenkung von Steuersätzen und der Wiedereinführung der degressiven Abschreibung auf Investitionen wäre die komplette Abschaffung des Solidaritätszuschlags ein deutliches Signal zur Belebung der Wirtschaft.

Fürchten Sie viele Insolvenzen?

Birk: Wir können sagen, dass in diesem Jahr 96 Prozent unserer Mitglieder Umsatzeinbrüche zu verzeichnen haben, 62 Prozent davon von zehn bis 30 Prozent. Das steckt man nicht ohne Weiteres weg. Es geht für die Firmen ans Eingemachte. Die aktuelle Lage halten sie nur wenige Wochen durch. Liquiditätssicherung steht derzeit über allem.

Rechnen Sie mit vielen betriebs- bedingten Kündigungen?

Birk: So weit sind die Unternehmen noch nicht. Derzeit schöpfen Unternehmen alle Möglichkeiten aus, um diese zu verhindern, vor allem über das breit eingesetzte Instrument der Kurzarbeit. Umso wichtiger ist, dass kurzfristig die Bezugsdauer von Kurzarbeitergeld von zwölf auf 24 Monate verlängert wird. Hier ist das Bundesarbeitsministerium gefordert. Als letztes Mittel ist es sonst nicht auszuschließen, dass es auch zum Personalabbau kommt.

Bund und Land haben Sofort- hilfen beschlossen. Sind diese ausreichend?

Birk: Die Politik hat sich in dieser Situation beeindruckend handlungsfähig gezeigt – sowohl im Bund, als auch in den Ländern. Die Sofortprogramme wurden schnell konzipiert und werden von der Wirtschaft zügig abgegriffen. Jetzt kommen Betriebe mit mehr als 50 Beschäftigte in den Fokus. Hier geht es in erster Linie um Liquiditätsbrücken in Form von Darlehen, für die der Bund und die Länder verstärkt bürgen müssen.

Sie haben einen Appell an Ihre 800 Mitgliedsunternehmen gerichtet und sie um Hilfe bei der Produktion und Beschaffung von Medizinprodukten gebeten. Was wurde Ihnen zurückgemeldet?

Birk: Es herrscht im Maschinenbau eine große Welle der Solidarität und Hilfsbereitschaft. Über 50 Unternehmen haben sich spontan und direkt bei uns gemeldet. Viele sind bereit, aus ihren Beständen Schutzmasken und Schutzbekleidung an Kliniken zu spenden. Andere produzieren Desinfektionsmittel oder stellen Teile sowie Sprühgeräte für die Desinfektionstechnik her. Wieder andere bieten technische Unterstützung für die Produktion von Atemschutzmasken oder von Beatmungsgeräten an. Trotz der ganzen Krise sind diese Zeichen besonders ermutigend.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 07.04.2020