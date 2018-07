„Es geht um die Betriebskultur“

Anzeige

Aber auch kleinere Unternehmen, die es organisatorisch damit zweifellos schwerer haben, holen auf. So kümmern sich mittlerweile rund 13 Prozent der Firmen mit einer Belegschaft zwischen zehn und 49 Mitarbeitern um eine Kinderbetreuung. Im Jahr 2002 waren es nur 3,1 Prozent. Und nach Einschätzung der zuständigen IAB-Expertin Corinna Frodermann könnte es in der Praxis noch etwas besser aussehen. „Gerade in kleineren Betrieben gibt es vermutlich auch informelle Absprachen, die wir mit unseren Daten nicht erfassen können“, erläuterte Frodermann im Gespräch mit dieser Zeitung.

Tendenziell könne der Anteil familienfreundlicher Betriebe also höher sein als in der Untersuchung berücksichtigt, so die Arbeitsmarktforscherin. Für die Unternehmen jedenfalls zahlen sich die Anstrengungen aus. Auch das hat die Studie ergeben. So kehren Mütter nach der Geburt ihres Kindes schneller an ihren Arbeitsplatz zurück als Mütter, in deren Betrieb man nichts mit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf am Hut hat.

„Hier zählt nicht nur der angebotene Kitaplatz, um schneller wieder im Beruf Fuß zu fassen. Es geht auch um die gesamte Betriebskultur“, erläuterte Frodermann. Wenn der Arbeitgeber für ein familienfreundliches Klima sorge, dann sei es zum Beispiel auch einfacher, vorübergehend in Teilzeit zu arbeiten.

Pochen auf Rückkehrrecht

Dem Deutschen Gewerkschaftsbund geht diese Entwicklung viel zu langsam. „Wer über Fachkräftemangel klagt, kann mit familienfreundlichen Maßnahmen dagegenhalten“, sagte DGB-Gleichstellungsexpertin Anja Weusthoff dieser Zeitung. Aber der Fortschritt erweise sich als Schnecke. „Damit wir hier vorankommen, brauchen wir gesetzliche Maßnahmen wie das geplante Rückkehrrecht aus Teilzeit, um Beschäftigten mehr Arbeitszeitsouveränität und damit auch Männern eine bessere Möglichkeit zur Vereinbarkeit von Beruf und Familien zu verschaffen“, betonte Weusthoff.

