„Es geht um mehr als Rabatte“

Mannheim.Auslaufmodelle, überschüssige Ware und Zweite-Wahl-Produkte – auf der Jagd nach Schnäppchen fahren jedes Jahr Millionen Besucher zu den Outlet-Centern nach Wertheim, Zweibrücken und Co. Seit sich die Outlet-Riesen ab dem Jahr 2000 angesiedelt haben, scheint es bergauf zu gehen für sie. Auch in der Corona-Pandemie erweisen sie sich als krisenfest.

„Outlets haben es in einem weit größeren Maße als Einkaufszentren geschafft, zu Destinationen zu werden“, meint Joachim Will vom Forschungsinstitut Ecostra in Wiesbaden. Ihr Besuch werde zum Tagesausflug. Mehr noch als die Waren und die Rabatte, die sich laut Will gar nicht so deutlich von dem Angebot der Innenstädte unterschieden, stehe das Erlebnis im Vordergrund.

Das merke man etwa an der Besetzung im Auto. „Wenn es ins Outlet-Center geht, sitzen laut Umfragen durchschnittlich 2,7 Personen im PKW, auf dem Weg zum herkömmlichen Shopping-Center sind es nur 1,6 Personen“, so Will. Weite Wege seien kein Hindernis. In Wertheim etwa, das mitten auf einer europäischen Urlaubsachse liege, würden viele Besucher einen Zwischenstopp auf langen Fahrten einplanen.

Darauf deuten auch die Kundenbefragungen vom Outlet Wertheim Village selbst hin. Ein Viertel der jährlichen 2,8 Millionen Kunden hat demnach eine Anfahrt von zwei bis zweieinhalb Stunden.

John Quinn ist der deutsche Direktor von Value Retail, einem europaweiten Betreiber von Fashion Outlets, zu denen auch das Outlet in Wertheim gehört. Das Erfolgsrezept von Wertheim Village? Quinn vergleicht den Besuch mit einem Ausflug in einen Freizeitpark. Es gehe um ein schönes Erlebnis. Das Outlet sei ständig im Wandel, meint Quinn: „Es wartet immer eine neue Achterbahn.“ Die Corona-Krise sei für das Outlet in Wertheim nicht so schlimm ausgefallen wie befürchtet. Viele Kunden hätten einen Besuch nach dem Lockdown als Möglichkeit genutzt, um das Haus zu verlassen. Die wirtschaftliche Entwicklung des Outlets sei sehr zufriedenstellend.

Seit Juni auf Vorjahresniveau

Konkretere Zahlen liefert das französische Roppenheim The Style Outlets, das – an der Grenze gelegen – auch knapp 40 Prozent deutsche Besucher verzeichnet. Seit der Eröffnung im Jahr 2012 geht der Umsatz stetig nach oben. Knapp zwei Millionen Kunden kommen inzwischen pro Jahr. 2019 stiegen sowohl der Umsatz als auch die Besucherzahlen um acht Prozent. Die Corona-Krise bedeutete auch hier eine zweimonatige Zwangspause. Laut Geschäftsführer Christophe Girard aber habe die Krise auch die „Relevanz und Widerstandsfähigkeit des Modells Outlet auf dem Markt“ gezeigt. Von Mitte Juni bis Mitte August 2020 war der erzielte Umsatz laut dem Unternehmen so hoch wie im Vorjahreszeitraum – trotz leicht reduzierter Besucherzahl. Zum Teil hätten sich die Umsätze stärker in die Bereiche Kinder, Sport und Haushaltsbedarf verschoben. Die Kunden würden im Allgemeinen kürzer verweilen, kauften fokussierter ein und würden dabei durchschnittlich mehr ausgeben, so eine Sprecherin.

Was bedeuten die Outlets für die Städte in der Umgebung? „Bisher gibt es noch keinen Nachweis, dass die Innenstädte erkennbare Einbußen durch Outlet-Centre verzeichnen“, sagt Ecostra-Experte Will, der die Sorgen nachvollziehen kann. Ein Gefährdungspotenzial sei da, schließlich sei das Hauptgeschäft des innerstädtischen Einzelhandels ebenfalls Mode – „ein sensibles Sortiment“. Man müsse die Konkurrenzsituation bei der Ansiedlung neuer Outlets im Auge behalten.

Dass die Zahl der Outlets aber weiter wachsen wird, ist für Will klar: „Outlet-Center haben einen Marktanteil von 2,9 Prozent am deutschen Modehandel. Wir vermuten, er wird auf bis zu fünf oder sechs Prozent steigen.“ Will rechnet auch mit einem weiteren Standort in der Gegend zwischen Heidelberg und Darmstadt.

Regionale Standorte vorne

Deutschland sprang in Europa spät auf den Zug der Outlets auf – nach Ländern wie England, Italien und Polen. Doch viele Marken sehen hier Potenzial. „Die Deutschen haben eine große Kaufkraft, sind markenbewusst und haben die entsprechende Mentalität, zu sparen“, erklärt Will. In einer Befragung der Marken zur Leistungsstärke der Outlets lag Zweibrücken 2019 bundesweit auf Platz drei, Wertheim auf Platz sechs. Bundesweiter Spitzenreiter war Metzingen.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 25.08.2020