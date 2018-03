„Es geht um solide Hausmannskost“

Anzeige

Frankfurt.Richtig in seine Karten schauen lässt sich Theodor Weimer nach rund sechs Wochen an der Spitze der Deutschen Börse noch nicht. Für die Ausarbeitung einer detaillierten Strategie will er sich bis Ende Mai Zeit lassen. Klar ist aber eines: Einen neuen Anlauf zu einer Fusion mit der Londoner Börse wird es mit Weimer nicht geben.

„Wir streben keine Revolution an. Es geht um Evolution und um solide Hausmannskost“, sagte der frühere Chef der HypoVereinsbank auf der Bilanz-Pressekonferenz in Frankfurt. Für 2018 verspricht er wegen wieder stärkeren Schwankungen an der Börse und weiterer Kostensenkungen eine Umsatzsteigerung um mindestens fünf Prozent. Der Gewinn soll um zehn bis 15 Prozent zulegen.

Nach der gescheiterten Fusion mit der Londoner Börse im vergangenen Jahr, den Insiderermittlungen gegen seinen Vorgänger Carsten Kengeter und dessen vorzeitigem Abgang will Weimer den Börsenbetreiber wieder in ruhigeres Fahrwasser führen und das angeschlagene Verhältnis zu Aufsehern und zur Politik wieder ins Lot bringen. „Ich werde alles dafür tun, das Jahr 2018 zu einem Jahr des Neuaufbruchs zu machen.“ Generell sei die Deutsche Börse sehr wettbewerbsfähig aufgestellt. Jetzt gehe es darum, Wachstumschancen besser zu nutzen.