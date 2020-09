„Es geht ums Überleben“

Mannheim.Die Corona-Krise geht auch an der deutschen Start-up-Szene alles andere als spurlos vorbei: Fast 75 Prozent der Gründer geben an, dass sie in der gegenwärtigen Lage negativ beeinträchtigt sind. Als relativ Krisen-resistent erweisen sich dagegen Unternehmen aus den Bereichen Online-Plattformen und Internethandel. Das geht aus dem Start-up-Monitor 2020 hervor, der am Dienstag veröffentlicht wurde. Laut der Studie, an der rund 2000 Start-ups aus ganz Deutschland teilnahmen, wollen 50 Prozent der Teilnehmer geplante Investitionen verschieben, nur rund 13 Prozent gaben an, Kosten durch Personalabbau einsparen zu wollen.

NRW knapp vor Berlin

Der Start-up Monitor ist ein Projekt des Bundesverbands Deutsche Start-ups, das durch den Lehrstuhl für E-Business und E-Entrepreneurship der Universität Duisburg-Essen begleitet wird. Im Rahmen der achten Studie wurde im Mai und Juni 2020 eine Online-Befragung durchgeführt, an der sich fast 2000 Start-ups beteiligten. Laut dem nun veröffentlichten Monitor befinden sich mit rund 19 Prozent die meisten Start-ups in Nordrhein-Westfalen, gefolgt von Berlin (17,7 Prozent) und Baden-Württemberg (12,3 Prozent).

„Leider teilt die Studie nur sehr grob nach Bundesländern ein“, kritisiert Christian Sommer (Bild). Der Geschäftsführer von „Next Mannheim“, der städtischen Gesellschaft, die die Stadtentwicklung und Kreativwirtschaft fördert und begleitet, hätte sich gewünscht, dass die Autoren ein engmaschigeres Netz gezogen hätten. Denn obwohl die Metropolregion und speziell die Quadratestadt ein deutsches Zentrum für Start-ups sind, tauchen sie in der Studie nicht auf. „Unter den 2000 Teilnehmern sind allein 90 Start-ups aus Mannheim – also fast fünf Prozent“, sagt Sommer, der auch darauf hinweist, dass der Monitor nur bedingt repräsentativ ist. „Die Befragung ist freiwillig. Das zeigt die geringe Teilnehmerzahl. Es gibt natürlich viel mehr Start-ups als die gelisteten 2000.“

Der Fachmann für Unternehmens-Neugründungen zitiert gern eine zweite Studie, den Report 2019 des Analysedienstes Startupdetector, bei dem Handelsregister-Einträge ausgewertet werden. „In der jüngsten Studie landet Mannheim bei der Anzahl neuer Start-ups bundesweit auf Platz vier – hinter den Millionenstädten Berlin, Hamburg und München“, so Sommer.

Was die Metropolregion so attraktiv für innovative Produkte und damit verbundene Unternehmens-Neugründungen macht, sind die vielen Großkonzerne. Der Fokus liege stark auf Geschäftsbeziehungen zu anderen Unternehmen, erzählt Sommer. „Wer eine Geschäftsidee für den Industriesektor hat, siedelt sich gern in Mannheim oder Umgebung an, weil das ein starker Wirtschaftsraum ist.“ Start-ups in großen Städten wie Berlin würden sich mit ihren Erfindungen hingegen stärker auf den Konsumenten fixieren. „Innovationen dort sind beispielsweise digitale Plattformen zum Bestellen von Pizza“, nennt Sommer.

Gründer wählen Grün-schwarz

Der „Next-Mannheim“-Geschäftsführer räumt ein, dass in der gegenwärtigen Situation auch die Kooperation mit den großen Unternehmen schwierig ist: „Corona ist die Bremse für alles. Den Aspekt Wachstum können die meisten Mannheimer Start-ups erstmal vergessen. Im Moment geht es ums Überleben.“

Von der Politik erwarten junge Unternehmen weniger Bürokratie: Jedes zweite gab an, sich eine Vereinfachung von Verwaltungsdienstleistungen zu wünschen. Auch der Wunsch nach Steuersenkungen wurde von vielen Gründern genannt. Bei der Frage, wen sie bei der nächsten Bundestagswahl wählen würden, machten 37 Prozent der Studienteilnehmer ihr Kreuz bei den Grünen – im letzten Monitor waren es noch 43 Prozent. Stark zulegen konnten CDU/CSU, sie kamen auf rund 28 Prozent (2019: 12 Prozent). Die wirtschaftsnahe FDP erhielt 20 Prozent (2019: 27 Prozent). BILD: schall

