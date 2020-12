Es muss ums Ganze gehen

Ja! Es bewegt sich etwas. Das ist doch gut, oder? Na ja. Der sogenannte Gender-Pay-Gap (GPG), also der Einkommensunterschied zwischen Männern und Frauen, liegt noch immer bei 19 Prozent. Ein Prozentpunkt weniger als voriges Jahr. Das muss man sich vor Augen führen: Kritiker ärgern sich, wenn Frauen Gleichberechtigung verlangen, eine Frauenquote in Vorständen fordern, und gleichzeitig verdienen Männer im Schnitt 19 Prozent mehr – weil sie Männer sind.

Natürlich kann man über die Aussagekraft der Untersuchungskriterien streiten. Der bereinigte GPG berücksichtigt etwa Ausbildungsgrad und Qualifikation – ist also der Unterschied bei gleicher Kompetenz. Er fällt natürlich kleiner aus. Dann könnte man noch Arbeitsausfälle mit einbeziehen – etwa wenn Frauen in Elternzeit gehen. So wird die Lücke noch mal kleiner.

Aber ist das nicht Augenwischerei? Reden wir uns mit solchen Rechnungen die Sache nicht einfach schön? Es sollte doch ums Ganze gehen – oder? Und im Großen und Ganzen verdienen Frauen hierzulande 19 Prozent weniger als Männer. Weil es noch immer so ist, dass meist die Frauen familiäre Betreuungsarbeit leisten. Weil es noch immer beim Großteil deutscher Familien so ist, dass sich Frauen um den Haushalt kümmern, dass sie wegen der Kinder gar nicht oder in Teilzeit arbeiten. Dass sie „Frauenberufe“ ausüben, weil ihnen nachgesagt wird, sie seien dafür besser geeignet. Wenn sich diese Grundhaltung, diese Struktur nicht ändert, wird der Gehaltsunterschied auch in Zukunft nicht wesentlich kleiner.

