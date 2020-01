Ethanol-Nachfrage treibt Preis

Mannheim.So mancher Autofahrer dürfte in diesen Tagen beim Tanken eine Überraschung erlebt haben. Die Preise für Super-Benzin und E10 sind in vielen Fällen identisch, die bisherige Differenz von mindestens zwei Cent ist verschwunden. Ein Sprecher des Mineralölwirtschaftsverbandes sieht den Auslöser für die Preissteigerung in einer Gesetzesänderung: „Zu Jahresbeginn ist die zu erfüllende Treibhausgas-Minderungsquote im Straßenverkehr von vier auf sechs Prozent gestiegen.“

Niedrigere Besteuerung als Anreiz

Für die Mineralölkonzerne bedeutet das, dass sie mindestens sechs Prozent Biokraftstoff umsetzen müssen. „Dies erfordert bei Benzin eine höhere Beimischung von Bio-Komponenten wie etwa Ethanol“, so der Sprecher. Ziel der Neuerung ist ein Absenken der Treibhausgase. Ethanol wird hauptsächlich aus Futtergetreide und Zuckerrüben gewonnen.

Als Grund für den Preisanstieg nennt Stefan Walter, Geschäftsführer des Bundesverbandes der deutschen Bioethanolwirtschaft, den gestiegenen Ethanolpreis. „Der Rohstoff Ethanol ist in den vergangenen Monaten um 20 Prozent teurer geworden.“ Zurückzuführen sei das auf die erhöhte Nachfrage. Denn seit diesem Jahr existieren auch in Dänemark und Ungarn E10-Zapfsäulen, Frankreich, Luxemburg und die Niederlande sind schon länger Kunde auf dem Ethanolmarkt. „Das steigert die Nachfrage zusätzlich, treibt den Preis nach oben, und die Mineralölgesellschaften geben diesen an die Endkunden weiter“, erklärt Fachmann Walter.

Dass mit der Verteuerung des umweltfreundlicheren Kraftstoffs E10 gleichzeitig der Kaufanreiz wegfalle, sei zu erwarten, sagt Walter. Der Geschäftsführer des Bundesverbandes der deutschen Bioethanolwirtschaft rechnet allerdings damit, dass sich der alte Preisabstand zwischen E10 und Super-Benzin wieder einpendelt und drei bis vier Cent pro Liter betragen könnte. „Allerdings gehe ich davon aus, dass dies nicht durch eine Verbilligung von E10 geschieht, sondern der Preis für Super-Benzin etwas anzieht“, so Walter.

In Deutschland liegt der Anteil von E10 am Benzinmarkt bei rund 14 Prozent. Durch die seit Januar geltende Quote werde sich diese Zahl auch kaum erhöhen, schätzt Walter und verweist auf das Beispiel Frankreich: „Dort tankt fast jeder zweite, der einen Benziner fährt, auch E10, weil es einfach günstiger ist.“ Der Preis ist politisch so gewollt – um Kaufanreize zu schaffen, ist der E10-Steuersatz niedriger als der aller anderen Benzinsorten. „In Deutschland hingegen werden alle Sorten gleich besteuert“, erläutert Walter.

Abends ist Tanken günstiger

Auch eine Sprecherin des ADAC Nordbaden bedauert die gegenwärtige Entwicklung der Kraftstoffpreise und sieht darin einen „Rückschritt für den Klimaschutz“. Die Sprecherin empfiehlt Autofahrern, die Preistafeln einzelner Tankstellen genau miteinander zu vergleichen. „Da gibt es zum Teil erhebliche Unterschiede. Wer diese kennt, kann Geld sparen.“

Auch ist es ratsam, beim Tanken die Tageszeit zu beachten. Die Sprecherin empfiehlt, die Zapfsäulen möglichst nicht in den Morgenstunden anzusteuern: „Zwischen 6 und 8 Uhr sind die Spritpreise am höchsten, zwischen 18 und 22 Uhr am günstigsten.“ Um kurze Wegstrecken zurückzulegen, so die ADAC-Sprecherin, eigne sich ohnehin ein anderes Fahrzeug am besten: „Oft ist das Fahrrad am praktischsten.“

© Mannheimer Morgen, Freitag, 17.01.2020