EU bestätigt Gefahr für Bienen

Bereits im Dezember 2013 wurde der Einsatz von Neonicotinoiden EU-weit beschränkt. Drei dieser Insektizide dürfen etwa nicht auf Rapssaat und beim Anbau von Kirschen, Äpfeln oder Gurken angewendet werden. Alles Pflanzen, die von Bienen gerne besucht werden. Doch es gibt zahlreiche Sondergenehmigungen, etwa für Wintergetreide.

Die Reaktionen auf den Efsa-Bericht ließen nicht lange auf sich warten. Umweltschutzorganisationen forderten ein Verbot. Die Grünen ebenfalls: „Die Bienengifte müssen jetzt schleunigst vom Acker – der Frühling darf nicht noch stummer werden“, sagte deren Sprecher für Gentechnik- und Bioökonomiepolitik, Harald Ebner, der dpa.

Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) forderte: „Die EU-Mitgliedstaaten sollten über so ein Verbot bald abstimmen, und die Bundesregierung muss dann Ja sagen.“ Sie gehe davon aus, dass das Ja des für die Abstimmung zuständigen Landwirtschaftsministers auch in einer künftigen Bundesregierung Bestand habe.

Landwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) teilte mit, die Ergebnisse des Efsa-Berichts würden durch das Julius-Kühn-Institut geprüft, das in Braunschweig ein eigenes Institut für Bienenschutz hat. „Das Ergebnis dieser Prüfung wird in die deutsche Position für die entscheidungsrelevanten Sitzungen einfließen.“ Schmidt erklärte, dass wohl eine weitere Beschränkung der bisherigen EU-Zulassungen für Neonicotinoide zu erwarten sei. Ob es zustimmt, werde das Ministerium „auf wissenschaftlicher Basis“ entscheiden. Anfang Dezember hatte der Minister in der ARD-Talkshow „Hart aber fair“ klargemacht: Wenn sich in der Efsa-Studie herausstelle, dass die Stoffe schädlich seien, „dann müssen sie komplett verboten werden“.

„Höchst gefährlich“

Kritik kam vom Neonicotinoid-Hersteller Bayer. Der Chemie- und Pharmakonzern teilte mit, man sei mit den Ergebnissen der Risikobewertung für die Wirkstoffe Imidacloprid und Clothianidin grundsätzlich nicht einverstanden. Die Schlussfolgerungen stünden im Widerspruch zu anderen umfassenden wissenschaftlichen Beurteilungen. Mit dem Thema betraute Forscher beurteilen das anders.

„Die Efsa gibt aus meiner Sicht die Datenlage der vertrauenswürdigen wissenschaftlichen Literatur ziemlich korrekt wieder“, sagte Randolf Menzel, Neurobiologe von der Freien Universität Berlin. Menzel hat fast sein ganzes Forscherleben Bienen und Hummeln gewidmet. „Diese drei Neonicotinoide sind in der Tat höchst gefährlich für die bestäubenden Insekten“, betonte der emeritierte Professor.

Als Nächstes reden die Politiker in Brüssel. Auf Basis des Efsa-Berichts ist laut EU-Kommission geplant, dass die Mitgliedstaaten am 22. März über ein Freiland-Verbot diskutieren. Ob dabei schon eine Entscheidung fällt, ist unklar.

