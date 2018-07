EU bremst Zug-Allianz von Siemens und Alstom

Anzeige

Gabriel steht bereit

Dass chinesische Zug- oder Signaltechnikanbieter in absehbarer Zukunft auf den europäischen Markt vordringen, erscheint der Kommission heute unwahrscheinlich. Bei Hochgeschwindigkeitszügen würden Siemens und Alstom zusammen in Europa und in großen Teilen der Welt zum unangefochtenen Marktführer aufrücken.

Siemens soll den Plänen zufolge die knappe Mehrheit an dem neuen Unternehmen bekommen. Der Hauptsitz soll bei Saint-Ouen bei Paris angesiedelt werden. Das kombinierte Unternehmen wird weiter an der Pariser Börse notiert sein. Am kommenden Dienstag wollen die Aktionäre von Alstom auf einer Hauptversammlung über das Bündnis abstimmen. Der frühere Wirtschafts- und Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) soll nach bisherigen Plänen im Frühjahr 2019 in den Verwaltungsrat des neuen Zugkonzerns einziehen. dpa

