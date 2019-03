EU brummt Google weitere Milliardenstrafe auf

Brüssel.Die EU-Wettbewerbshüter haben zum dritten Mal eine Milliardenstrafe gegen Google verhängt. Der Internetriese soll rund 1,49 Milliarden Euro zahlen. Bei Suchmaschinen-Werbung im Dienst „AdSense for Search“ seien andere Anbieter unzulässigerweise behindert worden, teilte die EU-Kommission gestern in Brüssel mit. Sämtliche Strafen aus Brüssel gegen den US-Konzern summieren sich damit auf die Rekordsumme von rund 8,25 Milliarden Euro. Die EU-Kommission hat Googles Geschäftsverhalten seit gut einem Jahrzehnt im Visier. Wegen der Wettbewerbslage beim meistverwendeten Smartphone-System der Welt – Android – wurde 2018 sogar die Rekordstrafe von 4,34 Milliarden Euro fällig. Unser Bild zeigt das Google-Logo an der Zentrale des Mutterkonzerns in Mountain View. dpa (Bild: dpa)

