EU hat BASF im Blick

Brüssel/Ludwigshafen.Die EU-Kommission prüft mögliche illegale Steuervorteile für multinationale Konzerne in Belgien. 39 Einzeluntersuchungen seien eingeleitet worden, teilte die Brüsseler Behörde am Montag mit. Im Fokus stehen unter anderem das Ludwigshafener Chemieunternehmen BASF, der Bierriese AB Inbev und der Konsumgüterkonzern Henkel. Der Ludwigshafener Chemiekonzern betreibt in der belgischen Hafenstadt Antwerpen seine nach eigenen Angaben zweitgrößte Produktionsanlage weltweit.

Konzern: Alles zurückgezahlt

Die BASF teilte auf Anfrage mit, sie habe das von der EU bemängelte „frühere System genutzt“. Dabei geht es darum, wie Zinsen auf Eigenkapital steuerlich behandelt werden. Nach vielen Jahren habe die Europäische Kommission 2016 das sogenannte Übergewinn-Ruling als unerlaubte Staatshilfe verboten und die Steuervorteile zurückfordern lassen. „BASF hat den gewährten Steuervorteil inklusive Zinsen vollständig zurückbezahlt, wie von der EU Kommission angeordnet“, schrieb der Ludwigshafener Chemiekonzern am Montag in einer Mitteilung. Eine Summe wurde nicht genannt. Sowohl der belgische Staat als auch BASF hätten die Entscheidung der EU-Kommission beim Europäischen Gerichtshof angefochten.

Die EU-Wettbewerbshüter hatten Belgien vor mehr als drei Jahren dazu angehalten, wegen unzulässiger Regelungen etwa 700 Millionen Euro an Steuern von mindestens 35 internationalen Unternehmen nachzufordern. Die EU-Kommission nannte damals keine einzelnen Firmen. Nachdem das EU-Gericht die pauschale Kommissionsentscheidung gekippt hat, werden die Untersuchungen nun einzeln weitergeführt.

„Für alle Unternehmen muss Steuergerechtigkeit gelten. Wir glauben, dass die mit der Befreiung sogenannter Gewinnüberschüsse verbundenen erheblichen Steuerermäßigungen nur bestimmten multinationalen Unternehmen und nicht auch anderen Unternehmen in vergleichbarer Lage zur Verfügung stehen“, sagte EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager. Zur neuen Entwicklung schrieb die BASF lediglich: „Wir haben zur Kenntnis genommen, dass die EU nun die in dem ersten Verfahren zusammen gefassten Einzelfälle separat überprüfen möchte.“ dpa/mad

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 17.09.2019