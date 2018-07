EU-Kommissarin zeigt sich standhaft bei Google-Strafen

Anzeige

Kritik perlt ab

Diesen Affront verkniff sich die resolute Dänin, ansonsten aber nahm sie kaum Rücksicht. „Das ist kein moralisches Unterfangen, es geht um illegales Verhalten“, betonte sie. „Es gibt Regeln im Markt. Wir wollen, dass Google sein Verhalten ändert.“ Knebelverträge für Smartphone-Hersteller sollen künftig tabu sein, auch ein Paket von elf vorinstallierten Google-Apps, die nicht gelöscht werden können, soll es in der Form nicht mehr geben.

Unterm Strich steht die mit Abstand höchste Wettbewerbsstrafe, die Brüssel jemals verhängt hat. Auch den bisherigen Rekord gegen ein einzelnes Unternehmen hielt Google im Verfahren um die Shopping-Suche im vergangenen Jahr mit rund 2,4 Milliarden Euro.

Vestager ist in den USA daher schon seit geraumer Zeit alles andere als beliebt. Als „politischen Mist“ bezeichnete Apple-Chef Tim Cook ihre Entscheidung im Jahr 2016, dass Irland dem iPhone-Hersteller unerlaubte Staatshilfe geleistet habe und mehr als 13 Milliarden Euro zurückfordern müsse. Beim jüngsten G7-Gipfel in Kanada soll Trump dann Berichten zufolge Juncker zugeraunt haben: „Ihre Steuer-Dame („Tax Lady“) hasst die USA.“ Vestager selbst lässt sich von all dem nicht beirren. Es sei richtig, dass sie sich mit Steuern beschäftige und dass sie eine Frau sei, erklärte sie trocken. Ansonsten stimme der Satz aber nicht.

Auch den Vorwurf, das Silicon Valley besonders im Visier zu haben, lässt sie an sich abperlen. „Ich denke, das ist eine hohe Geldsumme. Aber wenn man auf den Anteil am Umsatz schaut, dann ist es im Rahmen dessen, was wir üblicherweise verhängen“, sagte sie. „Vielleicht ein bisschen am höheren Ende, aber nicht spektakulär in der Hinsicht.“

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 19.07.2018