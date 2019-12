EU-Kommission billigt Batterie-Förderung

Brüssel.Die EU-Wettbewerbshüter haben grünes Licht für die milliardenschwere Förderung einer europäischen Batteriezellenfertigung gegeben. Die beteiligten Staaten – darunter Deutschland und Frankreich – dürften das Forschungs- und Innovationsprojekt mit bis zu 3,2 Milliarden Euro bezuschussen, teilte die EU-Kommission am Montag in Brüssel mit.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) zeigte sich erfreut. „Wir wollen in Deutschland und Europa die innovativsten und nachhaltigsten Batterien bauen und so Wertschöpfung und Arbeitsplätze in Europa sichern“, sagte der CDU-Politiker einer Mitteilung zufolge.

Europa hinkt bei der Fertigung von Batteriezellen für Elektroautos vor allem Asien hinterher, es droht eine Abhängigkeit. Derzeit werden Schätzungen zufolge mehr als 80 Prozent der Batterien weltweit in Asien produziert, lediglich drei Prozent in Europa. Mit Hilfe der Batterieallianz soll der Anteil bis 2031 erheblich erhöht werden.

Die beteiligten Staaten – neben Deutschland und Frankreich noch Italien, Polen, Belgien, Schweden und Finnland – können nun teilnehmenden Unternehmen Gelder zuschießen. Sie sollen unter anderem auch dem Ludwigshafener Chemiekonzern BASF zugute kommen.

„Chance für Fahrzeugindustrie“

Das Förderprogramm hat nach Angaben der rheinland-pfälzischen Landesregierung auch den Weg für ein Batteriezellenwerk am Opel-Standort in Kaiserslautern freigemacht. Die Fabrik soll ein Joint Venture aus PSA, dem Opel-Mutterkonzern, und dem französischen Energieanbieter Saft aufbauen. Es hatte sich um Subventionen aus einem deutsch-französischen Regierungstopf beworben.

Das Opel-Komponentenwerk in Kaiserslautern war als möglicher Standort für eine Batteriezellenfertigung schon länger im Gespräch. Dem Vernehmen nach könnte diese ab 2023 aufgebaut und 2000 Arbeitsplätze bringen. Die Ansiedlung einer Batteriezellfertigung schaffe „neue Chancen für eine zukunftsfähige Fahrzeugindustrie am Industriestandort Rheinland-Pfalz“, sagte Volker Wissing (FDP), Wirtschaftsminister des Landes. dpa

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 10.12.2019