EU-Nachfrage stützt deutschen Export

Anzeige

Wiesbaden.Deutschlands Exportwirtschaft trotzt bislang den von den USA angeheizten internationalen Handelskonflikten. In den ersten fünf Monaten gingen Waren im Wert von 547,4 Milliarden Euro in alle Welt. Das war ein Anstieg um 3,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, wie das Statistische Bundesamt gestern in Wiesbaden mitteilte. Vor allem die Nachfrage aus Ländern der Europäischen Union trieb die Geschäfte an. Bremsspuren gab es dagegen im Handel mit den USA.

Im Mai sanken die Exporte gegenüber dem Vorjahr insgesamt um 1,3 Prozent auf 109,1 Milliarden Euro. Von April auf Mai legten die Ausfuhren aber um 1,8 Prozent zu und damit stärker als von Analysten erwartet. Die Importe stiegen binnen Jahresfrist um 0,8 Prozent auf 89,4 Milliarden Euro.

Bloße Ankündigung verunsichert

Der Außenhandelsverband BGA zeigte sich zufrieden. „Die Unternehmen überzeugen weiterhin weltweit mit ihren Waren und Dienstleistungen und trotzen so der derzeitigen Unberechenbarkeit des Welthandels“, sagte BGA-Präsident Holger Bingmann laut Mitteilung.