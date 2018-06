EU-Plan spaltet Netz-Gemeinde

Anzeige

Axel Voss (CDU), Europa-Abgeordneter und Berichterstatter des Parlamentes für das Thema, gibt sich allerdings unaufgeregt: „Links sind nicht betroffen.“ Sie würden nämlich noch keine schöpferische Leistung beinhalten. Das beruhigt Kritiker wie die Piratin Julia Reda, die in der Grünen-Europafraktion sitzt, keineswegs. Sie befürchtet: „Schon ein oder zwei erste Sätze aus einem Artikel könnten künftig unter das Leistungsschutzrecht fallen.“ Was lediglich zum Anreißen eines Beitrags gedacht sei, damit der Nutzer dann auf der Verlagsseite weiterliest, dürfe nicht schon als schützenswerter Inhalt gelten.

Experte weist Bedenken zurück

Die möglichen Folgen einer derart konsequenten Regelung treiben seit Wochen die Internet-Gemeinde um. Denn die EU-Institutionen schlagen die Einführung eines sogenannten Upload-Filters vor, der alle hochgeladenen Dateien filzt und urheberrechtlich relevante Fotos, Videos, Musikstücke oder Texte erst gar nicht zulässt. Erfahrungen damit gibt es bereits. Googles Video-Portal YouTube nutzt ein entsprechendes System zum Auffinden geschützter Daten und lässt sie erst gar nicht zu. Doch wie weit geht das? Reda sieht nicht nur Suchmaschinen wie Google, sondern auch Facebook, Wikipedia und sogar Dating-Apps betroffen. Mehr noch: „Die im Internet so beliebten Parodien und Memes (Nachrichten- und News-Sequenzen) sind dann nicht mehr möglich.“

Voss schließt dies wiederum aus. Gegner verweisen unterdessen auf eine weitere Gefahr: das sogenannte Overblocking. Aus lauter Angst vor unbedachten Urheberrechtsverstößen könne es zu vorauseilendem Gehorsam, also übermäßigem Blockieren von kritischen Inhalten, kommen.

Das Leistungsschutzrecht als Zensur der Online-Medien-Landschaft? Voss weist solche Ängste zurück, pocht aber darauf: „Plattformen, die urheberrechtlich geschütztes Material weltweit vertreiben, machen extreme weltweite Geschäfte. Die müssen etwas abgeben.“

Noch ist unklar, ob sich die Gegner, die in den vergangenen Wochen alle Europa-Abgeordneten angeschrieben haben, um sie zur Abwehr von Upload-Filtern zu bewegen, durchsetzen können. Im Kreis der Mitgliedstaaten hält sich der Widerstand in Grenzen. Außer Deutschland wollen fünf weitere Mitgliedstaaten das neue Leistungsschutzrecht in der heutigen Form mit Upload-Blockern ablehnen.

