EU plant Aus für kleine Cent-Münzen

Brüssel.Wenn EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen an diesem Mittwoch in Brüssel ihr Arbeitsprogramm für die nächsten Jahre vorstellt, fasst sie auch ein sehr heißes Eisen an: Unter Punkt 48 jener Initiativen, die für weniger Bürokratie sorgen sollen, versteckt sich der Vorschlag, Ein- und Zwei-Cent-Münzen überflüssig zu machen. Dazu legt von der Leyen einen „Vorschlag für einheitliche Rundungsregeln“ vor – nach dem Vorbild Belgiens, wo seit Jahresanfang Cent-Beträge auf- oder abgerundet werden.

Krasses Verlustgeschäft

Wirklich neu ist das nicht. Schon 2018 hatte die Brüsseler Behörde eine Erhebung präsentiert, die das schleichende oder abrupte Aus für die Münzen mit geringem Wert anregte. Bei einer Untersuchung hatte sich schon 2013 herausgestellt, dass in den elf Jahren seit Einführung des Euros in den Mitgliedstaaten 46 Milliarden Ein- und Zwei-Cent-Münzen geprägt worden waren. Deren Herstellung war aber ein krasses Verlustgeschäft: Die Differenz zwischen dem Nennwert der Geldstücke und den Produktions- und Ausgabekosten belief sich insgesamt auf ein geschätztes Minus von 1,4 Milliarden Euro.

Wirklich beliebt waren die kleinen Münzen nie. Finnland führte sie erst gar nicht ein, andere Länder wie die Niederlande gingen bald zum Auf- und Abrunden über. In zahlreichen Staaten ist bargeldloses Bezahlen deutlich weiter verbreitet als in Deutschland, wo das Thema besonders hohe Wellen schlagen dürfte. Der finanzpolitische Experte der CSU im Europäischen Parlament, Markus Ferber, warnte bereits: „Es darf hier keinesfalls der Einstieg in den Bargeldausstieg vorbereitet werden.“ In Brüssel wurde am Dienstag spekuliert, dass man es am Ende den einzelnen Mitgliedstaaten überlassen werde, ob die Ein-und Zwei-Cent-Münzen noch eine Zukunft haben.

