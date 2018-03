EU plant Digitalsteuer

Anzeige

Berlin/Buenos Aires.Olaf Scholz hat bisher seine ganz eigenen G20-Erfahrungen. Im Juli 2017 kamen Angela Merkel, Donald Trump und Co. nach Hamburg zum G20-Gipfel der 20 führenden Wirtschaftsmächte. „Seien Sie unbesorgt: Wir können die Sicherheit garantieren“, versicherte der damalige Bürgermeister Hamburgs den Bürgern. Es kam anders: brennende Autos, Straßenschlachten, Plünderungen, Chaos. Nun ist Scholz neuer deutscher Bundesfinanzminister. Und zum Start geht es wieder um G20 – diesmal aber als Gestalter statt als Gastgeber.

Internetkonzerne sollen zahlen

Welche Akzente wird Scholz international setzen? Ein großes Thema, mit dem die Sozialdemokraten, die sich auch in Deutschland in einer tiefen Krise befinden, wieder Wähler zurückgewinnen wollen, ist der Kampf gegen Steuertricks und Steuervermeidung. Und das wird auch in Buenos Aires auf der Agenda stehen. Scholz will den Schulterschluss der Europäer. Zwar werden auf dem Kontinent Millionen iPhones verkauft, und Google verdient Milliarden mit Daten der Bürger. Aber mit Tricks und dem Ausnutzen von Schlupflöchern wird die Steuerschuld minimiert. Die Dummen sind normale Steuerzahler, die unter dieser Schieflage leiden.

Pünktlich zum G20-Treffen sind erste Details eines Gesetzentwurfs der EU-Kommission durchgesickert. Demnach sollen drei Prozent Umsatzsteuer von großen Internetkonzernen in Europa kassiert werden. Schätzungen zufolge könnten die öffentlichen Kassen in Europa damit rund fünf Milliarden Euro zusätzlich einnehmen. Mit dem Vorschlag soll das Kernproblem behoben werden, dass Digitalkonzerne wie Google, Apple und Facebook in den meisten EU-Ländern keine versteuerbaren Firmensitze haben. Der Ansatz sieht vor, dass künftig Abgaben flächendeckend überall fällig werden, wo Umsätze entstehen, das heißt in allen Ländern, wo ihre Nutzer sitzen. dpa