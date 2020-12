EU startet Internet-Revolution

Brüssel/Mannheim.Auf diesen Dienstag hatten sich die Chefetagen von Google, Amazon, Microsoft und Apple monatelang vorbereitet. Von zumindest einem dieser Häuser war bekannt, dass dort ein umfangreiches Strategiepapier erstellt worden war, wie man den Plan der beiden EU-Kommissare Thierry Breton (Binnenmarkt) und Margrethe Vestager (Wettbewerb) durchkreuzen, entschärfen oder die Glaubwürdigkeit der beiden sogar beschädigen könnte. An diesem Dienstag standen sie in Brüssel im Pressesaal und stellten zwei Vorhaben vor, von denen Netzexperten behauten, sie würden „das Internet auf den Kopf stellen“.

„Abschreckende Sanktionen“

Die Verantwortung vor allem der großen Konzerne für ihre Angebote und Inhalte soll nicht nur einfach zunehmen. Auch bisherige langjährige Geschäftsmodelle will die Europäische Kommission neu strukturieren. Der Digital Service Act (Gesetz über die digitalen Dienste) und der Digital Markets Act (Gesetz über digitale Märkte) stellen zusammen genommen nicht weniger als den Versuch dar, die ungeheure Marktmacht der globalen Unternehmen zu beschneiden und so etwas wie eine neue Fairness herzustellen.

„Unsere Vorschläge sollen sicherstellen, dass wir als Nutzer Zugang zu einer großen Auswahl an sicheren Produkten und Dienstleistungen im Internet haben. Und dass Unternehmen, die in Europa tätig sind, online genauso frei und fair konkurrieren können, wie sie es offline tun“, sagte Vestager. Breton ergänzte: „Mit harmonisierten Regeln, Vorabverpflichtungen, besserer Aufsicht, schneller Durchsetzung und abschreckenden Sanktionen werden wir sicherstellen, dass jeder, der in Europa digitale Dienste anbietet und nutzt, von Sicherheit, Vertrauen, Innovation und Geschäftsmöglichkeiten profitiert.“

Der Mann, der das Vorhaben ausgearbeitet und mit seinem 22-köpfigen Team vorgelegt hat, heißt Prabhat Agarwal, ist 48, ein promovierter Physiker. „Wir akzeptieren die Machtstellung der großen Plattformen nicht mehr so einfach“, sagte er vor kurzem der Wochenzeitung „Die Zeit“. Wenn Agarwal und sein Team das Vorhaben beschreiben, heißen die Netz-Konzerne „Gatekeeper“, also Torwächter. „Türsteher“ wäre wohl zutreffender.

Denn es geht darum, dass die so bezeichneten großen Plattformen de facto allein bestimmen können, was sie zu welchen Bedingungen auf ihren virtuellen Marktplätzen anbieten und wie die dabei gewonnenen Daten von Verkäufern und Käufern weiter genutzt werden dürfen. Diese Herausforderungen sind nicht neu. Margrethe Vestager aus Dänemark kann ein Lied davon singen.

Sie hat seit 2015 bereits über 30 Wettbewerbsverfahren gegen die Internet-Riesen geführt. Doch nun stehen die neuen Pläne samt einer Liste verbotener Verhaltensweisen, deren Verstoß teuer werden kann: Die Sanktionen könnten die Internet-Häuser bis zu sechs Prozent des weltweiten Umsatzes kosten. Eine neue europäische Kommissionsbehörde soll den Markt überwachen.

Wambach unterstützt Vorhaben

Sie dürfte viel zu tun haben, wenn man die „Sündenliste“ der Branche zugrunde legt, die die EU-Kommission zusammengetragen hat: Google baute mit den Daten anderer Anbieter von Preisvergleichen seinen eigenen Shopping-Dienst mit eben solchen Kostenübersichten auf, der so prominent platziert wurde, dass Nutzer kaum noch andere Seiten anklicken. Innerhalb von Apples iPhone-Imperium sind Anwendungen so miteinander verzahnt, dass der Kunde größte Schwierigkeiten hätte, wenn er wechseln und seine Einstellungen mitnehmen will.

Achim Wambach, Chef des Mannheimer Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) und Mitglied der bundesdeutschen Monopolkommission, bezeichnete die Bestrebungen der EU-Kommission als „richtigen Ansatz“. Die Macht einzelner Unternehmen auf digitalen Märkten dürfe künftig „gar nicht erst unkontrollierbar werden“, sagte Wambach am Dienstag einer Mitteilung zufolge. „Dazu braucht es deutliche Regeln, die den marktbeherrschenden Digitalunternehmen das klare Signal geben, dass Selbstbevorzugung kein Wettbewerbsinstrument ist, und dass sie hinsichtlich des Zugangs zu ihren Daten eine besondere Verantwortung wahrnehmen müssen.“

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 16.12.2020