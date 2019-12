EU stoppt Chlorpyrifos

Brüssel.Die Berichte hatten viele Menschen aufgewühlt: Trotz eines Verbotes in Deutschland waren hierzulande Zitrusfrüchte in den Regalen aufgetaucht, die Rückstände des Insektizids Chlorpyrifos aufwiesen. Am Freitag beschloss der zuständige Ausschuss der EU, die Zulassung für die beiden Stoffe Chlorpyrifos und Chlorpyrifos-Methyl nicht weiter zu verlängert. Die beiden Wirkstoffe dürfen nach dem 31. Januar 2020 nicht mehr in der Landwirtschaft genutzt werden. ,,Das ist eine gute Nachricht für die Umwelt und den Gesundheitsschutz“, kommentierte Grünen-Politiker Sven Giegold die Einigung. Bisher war das Versprühen des Insektizids in 20 Mitgliedstaaten erlaubt.

In den vergangenen Jahren hatten Untersuchungen nachgewiesen, dass das Präparat schon in geringen Dosen die Gehirnentwicklung von Kindern schädigt. Mediziner brachten Chlorpyrifos auch mit einem erhöhten Risiko für Autismus, Gedächtnisstörungen oder niedrigen Intelligenzquotienten in Verbindung. Zudem gebe es Hinweise darauf, dass der Stoff das Hormonsystem von Mensch und Tier schädigen könnte. Die Gefahr ist noch nicht völlig gebannt. Im nächsten Schritt muss die Europäische Kommission den beschlossenen Anwendungsstopp auch durchsetzen. dr

© Mannheimer Morgen, Samstag, 07.12.2019