Eurowings verkauft freien Mittelplatz ab 18 Euro

Frankfurt.Die Lufthansa-Tochter Eurowings reagiert auf verstärkte Wünsche der Kunden und ermöglicht ab sofort die Buchung eines freien Mittelsitzes für Preise ab 18 Euro pro Strecke. Allerdings kann der Preis auch dreistellig sein, wenn ein Flug besonders gefragt ist. In den letzten Tag hätten bereits 5000 Kunden das Angebot genutzt, um in der Maschine mehr Platz zu haben.

Noch im September, spätestens aber im Oktober will Eurowings nach Angaben von Airline-Chef Jens Bischof auch eine Art „Corona-Versicherung“ anbieten. Damit sollen Kunden einen Flug kurzfristig umbuchen können. Über den Preis einer solchen Police machte Bischof am Dienstag in einer Video-Konferenz keine Angaben.

„Die Lage des Luftverkehrs bleibt problematisch, die Krise ist nach wie vor schwer und dramatisch“, sagt der Manager. Sie werde länger dauern als nach den Terroranschlägen von 2001 und als nach der Finanzkrise 2008. Folge sei eine Auslese in der Branche, nur die „Robusten“ würden überleben. „Eurowings wird profitieren, auch als der Teil der Lufthansa-Gruppe. Eurowings wird nach der Krise kleiner sein, aber stärker“, sagt Bischof. Für den Manager steht auch fest, dass die Kunden durchaus bereit sind mehr zu bezahlen. „Ultra Lowcost, also ganz billig, funktioniert seit Corona nicht mehr, zumindest nicht in unserem Heimatmarkt Deutschland.“

Auslastung bei 70 Prozent

Allerdings sind die Einschnitte auch bei Eurowings drastisch. Aktuell fliegt die Airline nur noch mit 51 Jets vom Typ Airbus A 319 und A 320 zu 72 Zielen in Deutschland und Europa. Die Maschinen sind derzeit im Schnitt zu gut 70 Prozent ausgelastet. Vor Jahresfrist hatte die Lufthansa-Tochter noch mehr als 100 Maschinen im Einsatz. Knapp 30 sind durch das Aus der Tochter Germanwings dauerhaft stillgelegt, daneben hat Eurowings mehrere Leasing-Verträge gekündigt.

Sollte sich die Krise abmildern, könnten 2021 wieder rund 80 Maschinen in der Luft sein, sagt Bischof. „Je nach Lage können es aber auch weniger sein.“ Aktuell wird auch Eurowings für die Reisewarnung nach Spanien getroffen. Für September und Oktober war eine Aufstockung der Flotte auf 55 bis 60 Jets geplant. Das ist nach Angaben von Bischof aber erst einmal vom Tisch.

Noch fliege Eurowings nach Mallorca, kurzfristig und hastig würden keine Kapazitäten abgezogen. Aber auch hier werde es Anpassungen geben, zumal Eurowings auch Pauschalreisende fliegt – diese sind nach Mallorca aber erst einmal gestrichen. Spanien ist für Eurowings eine wichtige Region, der Anteil am Gesamtgeschäft liegt laut Bischof zwischen 25 und 30 Prozent.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 19.08.2020