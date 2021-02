Eurozone leidet heftig

Luxemburg.In der Wirtschaft der Eurozone hat die Corona-Krise tiefe Spuren hinterlassen. Trotz einer starken Erholung in den Sommermonaten von dem historischen Corona-Einbruch im Frühjahr ist die Wirtschaft im Gesamtjahr 2020 so stark geschrumpft wie noch nie seit Gründung des Währungsraums. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sei im Jahresvergleich um 6,8 Prozent gesunken, teilte das europäische Statistikamt Eurostat mit. 2019 war die Wirtschaftsleistung noch um 1,3 Prozent gestiegen.

Der konjunkturelle Rückschlag 2020 ist deutlich stärker als in der schweren Finanz- und Wirtschaftskrise, als die Wirtschaft der Eurozone 2009 um 4,5 Prozent geschrumpft war. Nach der Erholung in den Sommermonaten 2020 legte die Konjunktur im Herbst wegen neuer Beschränkungen wieder den Rückwärtsgang ein. Nach Einschätzung von Ökonomen wird die Wirtschaft zu Beginn dieses Jahres weiter belastet. „Im ersten Quartal dürfte das Bruttoinlandsprodukt im Euroraum noch stärker sinken“, sagte Commerzbank-Analyst Christoph Weil. Anders als im Schlussquartal 2020, in dem Einschränkungen vor allem im Dezember bremsten, dürfte die Wirtschaft im gesamten ersten Quartal spürbar beeinträchtigt werden. dpa

