Evobus fertigt E-Citaro jetzt serienmäßig in Mannheim

Mannheim.Evobus Mannheim, Gebäude 45. Am Anfang steht das Gerippe. Mitarbeiter stellen es aus zugelieferten Stahlprofilen her. Zunächst werden Profile und Bleche gelängt, abgekantet und Blechtafeln ausgeschnitten. Das übernehmen hochpräzise Laserschneidmaschinen. Roboter bringen Bleche in Form, teils mit mehreren Abkantungen in unterschiedlichen Winkeln. Nach weiteren Montageschritten verschweißen

...