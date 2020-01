Ex-SPD-Chef Gabriel wird Banker

Frankfurt.Der frühere Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (Bild, SPD) soll der Deutschen Bank auf ihrem Weg aus dem Tief heraushelfen. Nach der Hauptversammlung im Mai könnte der 60-Jährige nach dem Willen von Deutsche-Bank-Aufsichtsratschef Paul Achleitner in das Kontrollgremium einziehen. Gabriel soll Jürg Zeltner folgen, der sein Mandat Ende vergangenen Jahres nach nur fünf Monaten niederlegen musste, weil die Europäische Zentralbank (EZB) als Aufsichtsbehörde die Berufung nicht genehmigt hatte. Sie bescheinigte Zeltner einen massiven Interessenskonflikt, weil er Chef der Bankengruppe KBL in Luxemburg ist, die im Wettbewerb mit der Deutschen Bank steht.

Entsprechend dem Aktienrecht wird Gabriel, ehemaliger niedersächsischer Ministerpräsident, Bundesminister, Vizekanzler und SPD-Vorsitzender, zunächst gerichtlich als Aufsichtsrat bestellt. Einen entsprechenden Antrag hat die Deutsche Bank am Freitag beim Amtsgericht Frankfurt eingereicht. Bei der Hauptversammlung der Deutschen Bank am 20. Mai in Frankfurt soll sich Gabriel den Aktionären zur Wahl stellen. Er vertritt im Aufsichtsrat die Kapitalseite und offenbar die Interessen des Großaktionärs Katar.

„Als ehemaliger Umwelt-, Wirtschafts- und Außenminister wird Sigmar Gabriel mit seinem großen Erfahrungsschatz einen besonderen Beitrag leisten“, ist Aufsichtsratschef Achleitner überzeugt. Klaus Niedung von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) ist hingegen skeptisch. „Herr Gabriel ist sicher nicht der absolute Experte in der Finanzindustrie.“ Er bringe zwar ein gewisses Netzwerk mit, für die Bank sei er inhaltlich aber „doch nicht ganz der Richtige“.

Mit rechtlichen Problemen muss Gabriel bei einem Wechsel in die Wirtschaft nicht rechnen: Das Bundesministergesetz sieht lediglich vor, dass Mitglieder der Bundesregierung „innerhalb der ersten 18 Monate nach ihrem Ausscheiden aus dem Amt eine Erwerbstätigkeit oder sonstige Beschäftigung außerhalb des öffentlichen Dienstes“ anzeigen müssen. Vizekanzler war Gabriel bis März 2018. otr/dpa (Bild: dpa)

© Mannheimer Morgen, Samstag, 25.01.2020