Expansion nach Indien

Anzeige

Mlada Boleslav/Düsseldorf.Volkswagen wagt mit seiner tschechischen Tochter Skoda einen erneuten Anlauf in Indien. „Skoda hat vom VW-Konzern den Auftrag bekommen, eine Einstiegs-Plattform für Autos in Schwellenländern zu entwickeln, zunächst mit dem Fokus Indien“, sagte Skoda-Chef Bernhard Maier dem „Handelsblatt“ (Montag). Anfang 2021 könnten die ersten Autos auf dieser Plattform in Indien verkauft werden. Produziert werden soll aus Kostengründen im Land.

VW hat bereits zwei gescheiterte Anläufe in Indien hinter sich. Die Markteintrittshürden dort seien hoch, sagte Maier. Er sei aber zuversichtlich, dass der Plan dank einer Zwei-Marken-Strategie aufgehe. Die neue Indien-Plattform will sich Skoda daher mit der Marke Volkswagen teilen. Denkbar seien Fahrzeuge im Klein- bis Kompaktwagen-Segment. In einem ersten Schritt sollen über 300 000 Autos beider Marken pro Jahr auf die Straße kommen. Langfristig hält Maier für den VW-Konzern in Indien einen Marktanteil von fünf Prozent für möglich. dpa