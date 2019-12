Expedeon verkauft Kerngeschäft

Heidelberg.Die Heidelberger Biotechfirma Expedeon AG hat für 120 Millionen Euro sein Immunologie- und Proteinforschungsgeschäft an die britische Firma Abcam verkauft. Die Expedeon-Aktionäre stimmten dem Vorhaben auf einer außerordentlichen Hauptversammlung am Donnerstag zu.

Die verkauften Sparten stehen für 90 Prozent des Umsatzes von zuletzt 13 Millionen Euro. Geplant ist, dass der Verkauf am 1. Januar unter Dach und Fach ist. Von rund 100 Mitarbeitern werden 25 bei Expedeon bleiben, alle anderen werden beim neuen Arbeitgeber beschäftigt sein.

Den Millionen-Erlös will Expedeon nutzen, um sich auf die verbliebene Sparte zu konzentrieren: Genomik. Mit der Neuausrichtung soll sich auch der Firmenname in 4BaseBio AG ändern. Das passiert nicht zum ersten Mal in der Geschichte des Heidelberger Unternehmens. Die Expedeon AG ist aus der im Jahr 1997 gegründeten Bioinformatikfirma Lion Bioscience AG hervorgegangen. Im Zuge eines Börsengangs im August 2000 konnte das Unternehmen zwar 200 Millionen Euro einsammeln, scheiterte allerdings später mit den eigenen Bio-Informatik- und Forschungs-Aktivitäten.

SAP-Mitgründer Dietmar Hopp brachte daraufhin die ehemalige BASF-Tochter Axaron in Lion Bioscience ein. Hopp präsentierte das Unternehmen unter dem Namen Sygnis AG – ein Pharmaforschungsunternehmen spezialisiert auf die Erforschung, Entwicklung und Vermarktung von Medikamenten zur Behandlung von akutem Schlaganfall. Auch diese Strategie blieb erfolglos. 2012 fusionierte Sygnis Pharma mit dem spanischen Biotechnologieunternehmen X-Pol.

Eigene Technologie vorantreiben

Die Firma wandelte sich daraufhin zu einem Biotechzulieferer mit Fokus in den Bereichen DNA-Vermehrung und Protein-Analyse. Weitere Zukäufe und Fusionen folgten – und schließlich die Umbenennung in Expedeon AG im Jahr 2018. Hopp hält mittlerweile keine Anteile mehr an der Firma.

Als 4BaseBio möchte Expedeon die unternehmenseigene Technologie „TruePrime“ vorantreiben. Hier setzt das Heidelberger Unternehmen auf ein neues, noch in Entwicklung befindliches Verfahren zur Produktion von DNA ohne die Nutzung von lebenden Zellen. Davon sollen Unternehmen aus dem Bereich der Pharma und Biotech profitieren, die große Mengen an hochreiner DNA benötigen.

„Diese Transaktion ermöglicht es uns, unsere Aktivitäten auf die DNA-Herstellung zu konzentrieren und damit einen neuen Markt zu erschließen, der das schnell wachsende Gebiet der Gentherapien bedient“, fügte Heikki Lanckriet, Geschäftsführer von Expedeon, hinzu. In vergangener Zeit habe sich die Gentherapie zunehmend über die klinischen Studien hinaus zu zugelassenen Therapien entwickelt. Je mehr sich diese Entwicklung beschleunige, desto größer werde die Nachfrage sein.

Das bedeute auch, dass die Absatzchancen innerhalb von drei Jahren rasant steigen werden – „mit möglichen wiederkehrenden Umsätzen von jährlich über zehn Millionen Euro“, so das Unternehmen.

Als das Heidelberger Biotech-Unternehmen erstmals im November vom geplanten Vorhaben berichtete, stieg der Aktienkurs um mehr als 30 Prozent auf 1,63 Euro. Der Verkaufspreis von 120 Millionen Euro ist nach Angaben des Unternehmens doppelt so hoch wie der Börsenwert und entspricht mehr als dem neunfachen Konzernumsatz 2018.

Ein Betrag in Höhe von 105,6 Millionen Euro sei von Abcom sofort zur Zahlung fällig, der Restbetrag soll über einen Zeitraum von zwei Jahren gezahlt werden.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 20.12.2019