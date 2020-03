Expertin erwartet durch Coronakrise Schub für Homeoffice

Mannheim. Das Coronavirus könnte den Themen Homeoffice und mobiles Arbeiten in Deutschland einen nachhaltigen Schub geben - das glaubt die Ludwigshafener Arbeits-Expertin Jutta Rump (kleines Bild). „Bei manchen Themen tut sich erst etwas, wenn eine Art Schock-Erlebnis von außen ein Umdenken erzwingt“, sagt die BWL-Professorin und Leiterin des Instituts für Beschäftigung und Employability (IBE) in Ludwigshafen.

Meetings nur noch virtuell

„Homeoffice könnte endlich aus der Mütter-Ecke herauskommen, in der es viele fälschlicherweise wahrnehmen: nämlich als ein Thema, das scheinbar nur Frauen betrifft, die Familie und Beruf vereinbaren wollen“. Homeoffice werde durch die Coronakrise zudem vom Arbeitnehmer- zum Arbeitgeberthema. „Bisher waren es oft die Beschäftigten, die sich die Möglichkeit zu mobilem Arbeiten wünschten, jetzt haben die Unternehmen selbst ein Interesse daran, dass das technisch und organisatorisch möglich ist.“

Um eine Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, weiten auch in der Region Unternehmen mobiles Arbeiten und Homeoffice derzeit aus. Beispiel SAP: Bei dem Walldorfer Softwarekonzern sind einem Sprecher zufolge derzeit alle 22 000 Mitarbeiter in Deutschland gebeten, wenn möglich nicht ins Büro zu kommen, sondern ihre Aufgaben von zu Hause aus zu erledigen.

Zwar arbeiten die SAP-Beschäftigten schon bisher häufig mobil, im Schnitt in Deutschland ein bis zwei Mal in der Woche. Um das potenzielle Ansteckungsrisiko zu senken, würden die Möglichkeiten aber noch mehr als sonst genutzt. Entsprechend habe das Unternehmen seine IT-Kapazitäten aufgestockt, um ein gute Verbindung zu den Servern zu gewährleisten. Interne Veranstaltungen und Meetings fänden nur noch virtuell statt.

Beim Mannheimer Schmierstoffhersteller Fuchs Petrolub arbeitet seit einigen Tagen einer Sprecherin nach „ein kleiner Teil“ der Mannheimer Belegschaft von zu Hause aus. Und der Pharmakonzern Roche bittet seine Beschäftigten nach eigenen Angaben, 14 Tage lang im Homeoffice zu bleiben, wenn sie oder Angehörige zuletzt in einem Corona-Risikogebiet waren. Eine Ausweitung auf größere Teile der Belegschaft am Standort Mannheim sei bei Bedarf technisch möglich, sagt eine Sprecherin. „Insgesamt ist Homeoffice bei uns schon jetzt eine etablierte Arbeitsform.“ Seit 2018 gebe es dazu eine Betriebsvereinbarung. In einem Pilotprojekt hatte Roche zudem getestet, inwieweit auch Beschäftigte aus der Produktion oder der Logistik zumindest einen Teil ihrer Aufgaben von zu Hause aus erfüllen können.

„Viele Jobs sind auf den ersten Blick untauglich für mobiles Arbeiten, aber wenn man genauer hinschaut, lassen sich oft Teile davon im Homeoffice erledigen“, sagt Rump. So könne eine Pflegekraft den Patienten natürlich nicht zu sich heim holen. Dokumentationsaufgaben oder Schichtpläne schreiben seien aber durchaus zu Hause möglich.

Insgesamt gehe man davon aus, dass mindestens zwei Drittel aller Tätigkeiten in Deutschland außerhalb des Arbeitsplatzes in der Firma erledigt werden könnten - Tendenz steigend, durch den technischen Fortschritt: So werden bei Roche in Mannheim der Sprecherin zufolge beispielsweise „Smart Glasses“ eingesetzt - also Datenbrillen, mit denen sich Maschinen aus der Ferne warten lassen.

Bisher nur begrenzt verbreitet

Insgesamt betrachtet ist Homeoffice in der deutschen Wirtschaft bislang trotzdem nicht besonders stark verbreitet. So hatte eine Studie des Mannheimer Leibniz-Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) und des Nürnberger Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung im vergangenen Jahr ergeben, dass nur rund ein Viertel der Unternehmen der Belegschaft Homeoffice anbietet.

Arbeits-Expertin Rump zufolge könnte sich das durch die Coronakrise nun allerdings ändern - und zwar dauerhaft. „Firmen, die sich mit dem Thema bisher noch gar nicht auseinandergesetzt haben, sind jetzt eventuell dazu gezwungen - und entdecken dabei möglicherweise, dass ihnen Homeoffice eine Flexibilität bietet, von der sie auch nach Corona profitieren“, sagt die Wissenschaftlerin.

Axel Nitschke, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar, weist unterdessen darauf hin, dass Firmen den Unterschied zwischen mobilem Arbeiten und tatsächlichem Homeoffice beachten müssen. „Beim Homeoffice geht es nicht nur um technische Möglichkeiten. Es müssen beispielsweise auch daten- und arbeitsschutzrechtliche Aspekte beachtet werden“, sagt er. (Bild:dpa)

© Mannheimer Morgen, Freitag, 13.03.2020