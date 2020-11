Export holt auf

Container-Verladung in Erenhot (China). © dpa

Wiesbaden.Angeschoben von der Nachfrage vor allem aus China hat sich die deutsche Exportwirtschaft im September weiter aus dem Corona-Tief gearbeitet. Im Vergleich zum August 2020 legten die Ausfuhren um 2,3 Prozent zu, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Mit einem Volumen vom 109,8 Milliarden Euro lagen die Waren-Exporte allerdings noch um 3,8 Prozent unter dem Vorjahresmonat. Von Januar bis einschließlich September blieben die Ausfuhren mit 880 Milliarden Euro um 11,7 Prozent unter dem Niveau der ersten neun Monate des Vorjahres.

Brexit spürbar

Der Anstieg der Corona-Infektionszahlen und die in vielen Ländern verschärften Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie bereiten der Wirtschaft allerdings Sorgen. Für die Erholung des Außenhandels sei es entscheidend, dass die Grenzen für Güter und insbesondere auch für Personen offen blieben, mahnte der Präsident des Außenhandelsverbandes (BGA), Anton Börner. „Doch nicht nur die derzeitige Pandemieentwicklung setzt diese Erholung massiv unter Druck. So wirft auch der Brexit seinen Schatten voraus.“ Die Exporte in das Vereinigte Königreich waren im September im Vorjahresvergleich um fast 20 Prozent eingebrochen.

Nach Einschätzung der Industrie wird die Phase der Erholung noch länger dauern. Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) rechnet in diesem Jahr mit einem Rückgang der Exporte um insgesamt 13 Prozent. In der weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise 2009 war der Außenhandel demnach um 18 Prozent eingebrochen.

„In diesem Jahr erwarten wir nur noch ein Exportvolumen, das ungefähr dem vor sechs Jahren entspricht“, sagte BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang. Er rechnet damit, dass sich die Exportaussichten bis zum Jahresende eintrüben. „Neben dem anhaltenden Corona-Schock drohen verschärfte Exportkontrollregeln, die Wachstumschancen der globalen Arbeitsteilung auszubremsen.“ dpa

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 10.11.2020