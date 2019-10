Exportwirtschaft verzagt

Mannheim.Im Herbst trübt sich die Stimmung bei regionalen Unternehmen spürbar ein. Das gilt besonders für diejenigen Firmen, die auf Ausfuhren setzen: Zum ersten Mal seit zehn Jahren liegt der Saldo der Exporterwartungen bei der Konjunkturumfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar im negativen Bereich. Das bedeutet, dass mehr Unternehmen in nächster Zeit mit einer schlechteren als mit einer besseren Entwicklung rechnen.

Auf den Brexit eingestellt

„Neben den andauernden Konfrontationen zwischen den USA und China wirken sich die Auseinandersetzungen zwischen der EU und den Vereinigten Staaten auf die Erwartungen an das Auslandsgeschäft aus“, sagte IHK-Hauptgeschäftsführer Axel Nitschke bei der Vorstellung der aktuellen Konjunkturumfrage am Dienstag in Mannheim. Demnach stockt bei den regionalen Unternehmen das Asiengeschäft – vor allem mit China –, zudem gehen die Industrieunternehmen für den nordamerikanischen Markt von rückläufigen Ausfuhren aus. Rückgänge bei den Exporten treffen die regionale Wirtschaft besonders hart: 60 Prozent ihrer Umsätze machen die Industrieunternehmen im IHK-Bezirk auf ausländischen Märkten – deutlich mehr als der Bundesschnitt.

Wenig Hoffnung macht auch der Blick nach Großbritannien. Die Lieferungen aus Baden-Württemberg in das vor dem Austritt aus der EU (Brexit) stehende Königreich sind von 14,3 Milliarden Euro im Jahr 2015 auf knapp zehn Milliarden Euro im vergangenen Jahr gesunken. „Die Unternehmen haben sich längst auf den Brexit eingestellt und ihre Kundenstruktur sowie ihre Wertschöpfungsketten umgebaut“, sagte Nitschke.

Kommt der Austritt, werde sich das Exportgeschäft kurzfristig weiter auf dem aktuellen Niveau bewegen, sagte der IHK-Hauptgeschäftsführer voraus – unabhängig davon, ob es ein Abkommen mit dem Land gebe oder nicht. Erst die kommenden Jahre würden zeigen, wie sich die Rahmenbedingungen und damit das Großbritannien-Geschäft entwickelt. Eher unsicher sind die Auswirkungen auch bei einem weiteren Thema: den US-Strafzöllen auf EU-Einfuhren wie deutschen Wein, italienischen Parmesankäse oder spanischem Olivenöl. Hier seien betroffene Firmen im IHK-Bezirk Rhein-Neckar bislang „Einzelfälle“.

Positive Einflüsse

Bei allen Sorgen der Exportwirtschaft zeichnet die aktuelle Umfrage allerdings kein komplett düsteres Bild der regionalen Konjunktur. „Stabilisierend wirken immer noch der Handel und das Dienstleistungsgewerbe“, sagte Nitschke. Dabei wirken sich mehrere Faktoren positiv aus. Zum einen bleibt die Lage am Arbeitsmarkt nach Einschätzung der IHK gut. „Die Unternehmen gehen von eher gleichbleibenden Mitarbeiterzahlen aus“, sagte Nitschke. Fast zwei Drittel der 504 befragten Firmen antworteten in diese Richtung.

Zum anderen rechnen zwei Drittel der Unternehmen mit gleichbleibenden oder sogar höheren Investitionsausgaben. „Aufgrund der leicht steigenden Investitionen und des hohen Beschäftigungsniveaus bleibt die Binnennachfrage voraussichtlich auch in den nächsten Monaten eine Stütze der Konjunktur“, so Nitschke.

