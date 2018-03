Facebook-Aktie fällt wegen Datenskandal

Anzeige

Washington.Die Märkte haben die Brisanz der Enthüllungen verstanden und schickten die Facebook-Aktien auf Talfahrt. Der Konzern verlor in nur zwei Tagen über 40 Milliarden Dollar an Wert. Vordergründig geht es um den Vorwurf des freihändigen Umgangs mit Hunderten Millionen privaten Nutzerdaten.

Gravierender ist die politische Dimension, die durch die Enthüllungen rund um „Cambridge Analytica“ ins öffentliche Bewusstsein rückte. Ein Unternehmen, das dem rechten Milliardär Robert Mercer gehört und in dessen Aufsichtsrat Steven Bannon saß. Als Kronzeuge trat in den vergangenen Tagen Christopher Wylie (28) auf. Er packte in den britischen und US-Medien aus, wie er zusammen mit einem Psychologie-Professor der Cambridge Universität in England dem von Donald Trump beauftragten Unternehmen Zugang zu mehr als 50 Millionen Facebook-Profilen zu verschaffte. „Ganz legal“, wie Wylie behauptet.

Zusammen mit dem russisch-stämmigen Professor Aleksandr Kogan entwickelte er eine App mit dem Namen „thisisyourdigitallife“. Der angebliche Persönlichkeitstest war ein Trick, um auf Informationen wie Wohnort und Likes von Nutzern zuzugreifen. Unerlaubt sammelte die App noch weitere Daten über Facebook-Freunde und Kontakte. Die gewonnenen Informationen nutzte „Cambridge Analytica“, um Wähler-Psychogramme zu entwickeln.