Facebook in der Defensive

New York.Facebook hat in den USA eine PR-Firma dafür bezahlt, seine Kritiker in schlechtes Licht zu rücken. Dabei wurde auch die Aufmerksamkeit auf Finanzier und Mäzen George Soros gelenkt, der ein häufiges Angriffsziel für Konservative wie US-Präsident Donald Trump – aber auch für antisemitische Verschwörungstheorien – ist. Soros’ Stiftung Open Democracy Foundations verurteilte das Vorgehen des weltgrößten Online-Netzwerks scharf.

Facebook räumte gestern ein, dass das Online-Netzwerk mit der PR-Firma Definers zusammengearbeitet habe, die tatsächlich Journalisten ermutigt habe, sich die Finanzierung der Organisation „Freedom from Facebook“ (Freiheit von Facebook) genauer anzusehen. „Die Absicht war, zu demonstrieren, dass es nicht einfach nur eine spontane Basiskampagne war, wie von ihr behauptet, sondern sie von einem bekannten Kritiker unseres Unternehmens unterstützt wurde.“ Dies als antisemitsche Attacke darzustellen, wäre aber „verwerflich und falsch“, erklärte Facebook. dpa

