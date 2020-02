Fachkräftemangel bremst Projekte

Mannheim.Der Fachkräftemangel bremst die Innovationsfähigkeit in Deutschland. Das ist das Ergebnis einer Studie des Mannheimer Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW), die in Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Augsburg entstanden ist. Sie stützt sich auf Daten aus den Jahren 2017 bis 2019. Demnach trifft der Fachkräftemangel innovative Unternehmen besonders stark, 43,8 Prozent melden Personalengpässe, in der Gesamtwirtschaft sind es 39,6.

Ohne qualifiziertes Personal können innovative Unternehmen nicht alle ihre Projekte durchführen. „Wer tagein tagaus dasselbe produziert, hat weniger Probleme Arbeitskräfte zu finden als Firmen, die ständig etwas Neues auf dem Markt ausprobieren“, sagt ZEW-Experte Christian Rammer, Mitautor der Studie.

Unternehmen, die bereits einen hohen Akademikeranteil haben, finden leichter neues Personal. „Sie profitieren von den Kontakten ihrer Belegschaft und haben auch eher Zugang zu den Professoren“, sagt Rammer. Selbst wenn Personal fehlt, müssen die Unternehmen seltener Innovationsprojekte kippen. „Sie sind flexibler, können die Löcher womöglich auch intern stopfen“, erklärt der Experte. Außerdem seien die Absolventenquoten bei Akademikern in der Vergangenheit gestiegen, weshalb die Probleme beherrschbarer seien.

Es ist vor allem der Mangel an Fachkräften mit Berufsausbildung, der zum Innovationshemmnis führt. Solche Mitarbeiter sind vor allem im Produktions- und IT-Bereich gefragt. „Politik und Unternehmen müssen deshalb verstärkt in die berufliche Ausbildung investieren“, fordert Rammer.

Seiner Einschätzung nach wird sich das Problem noch verschärfen, weil viele Fachkräfte wegen der Altersstruktur nach und nach in Rente gehen würden und die Firmen zu wenig eigenes Personal ausgebildet hätten. „Wir erleben derzeit einen technologischen Wandel, der die deutsche Wirtschaft vor große Herausforderungen stellt. Entscheidend für die Innovationskraft ist eine gute Mischung aus Akademikern und Fachkräften mit Berufsausbildung“, sagt Rammer.

