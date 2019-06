Fachkräftemangel bremst Wachstum

München.Der Arbeitskräfte-Mangel wird das Wirtschaftswachstum in Deutschland einer aktuellen ifo-Studie zufolge ab 2025 stark bremsen. Das jährliche Wachstum dürfte sich künftig halbieren und 2035 nur noch 0,6 Prozent erreichen, heißt es in der am Freitag veröffentlichten ifo-Studie.

„Auch der Lebensstandard und die Arbeitsproduktivität werden zukünftig langsamer wachsen als bisher“, heißt es. „Besonders schlecht abschneiden dürften strukturschwache Bundesländer wie das Saarland, Sachsen-Anhalt oder Mecklenburg-Vorpommern“, sagte Joachim Ragnitz von der ifo-Filiale Dresden: In diesen drei Ländern dürfte die Wirtschaft im Durchschnitt der nächsten 15 Jahre sogar leicht schrumpfen. dpa

