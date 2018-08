„Falsches Signal gesetzt“

Mannheim.Als ein „falsches Signal“ bezeichnet Friedrich Heinemann vom Mannheimer Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) die Dürrehilfen für die deutschen Landwirte. Er sieht die Gefahr, dass die Betriebe in guten Jahren ihre Gewinne mitnehmen, bei Missernten allerdings die Allgemeinheit aufkommt. Die jährliche Pauschalzahlung von fünf Millionen Euro aus dem EU-Haushalt sollte nach Heinemanns Ansicht ausreichen, um Ernteschwankungen abzufedern.

Die hohen Subventionen über Jahre hinweg hätten eine Anspruchshaltung hervorgebracht, die einzigartig sei. Auch andere Branchen müssten mit erheblichen Umsatz- und Preisschwankungen zurechtkommen. Unternehmerische Entscheidungen – etwa über Anbaustrategien – seien ebenfalls für Schäden verantwortlich.

Der ZEW-Ökonom fordert, die Dürre zum Anlass zu nehmen, „endlich mutig die Reform der EU-Agrarpolitik in Angriff zunehmen“. Jeder Subvention müsse eine klar messbare Gegenleistung gegenüberstehen. Das könnte ein geringerer Ausstoß von klimaschädlichen Gasen sein, aber auch Tierschutzstandards, die besser sind als die gesetzlichen Vorgaben.

Auch Grünen-Chef Robert Habeck will Finanzhilfen an Bedingungen knüpfen. Prinzipiell sei es gut, den Landwirten zu helfen. Noch besser wäre es aber gewesen, wenn die Auszahlung der Gelder an Bauern gehen würde, die ihre Äcker künftig nach ökologischeren Gesichtspunkten bewirtschaften, sagte Habeck dem Sender NDR Info. „Wir brauchen eine andere Agrarpolitik, und die Hilfen, die jetzt ausgeschüttet werden, als Einstieg dazu – das wäre sinnvoll“, machte der Grünen-Politiker, in Schleswig-Holstein auch Landwirtschaftsminister, deutlich.

Der Bund für Umwelt und Naturschutz setzt sich ebenfalls für einen Kurswechsel ein. Bund-Chef Hubert Weiger will „weg von pauschalen Flächenprämien hin zu einer gezielten Unterstützung einer nachhaltigen Landwirtschaft“, wie er der „Augsburger Allgemeinen“ sagte.

Agrarministerin Julia Klöckner (CDU) hat Bauern mit schweren Einbußen Nothilfen von bis zu 340 Millionen Euro zugesagt. (mit dpa)

