Fast 100 Jobs auf der Kippe

Heidelberg.Rund 100 Stellen des Heidelberger Unternehmens IHI CSI sind laut IG Metall in Gefahr. Weil sich die Geschäftsführung und der Betriebsrat seit einigen Monaten darüber streiten, tritt nun eine Einigungsstelle zusammen. Das teilte der Gewerkschaftssekretär der IG Metall Heidelberg, Türker Baloglu, gestern mit.Nach dem ersten Termin seien immer noch viele Fragen offen. IHI gab auf Anfrage dieser Zeitung keine Stellungnahme ab.

Die Geschäftsführung hatte Baloglu zufolge im Oktober 2018 angekündigt, die Verwaltung bis Juli dieses Jahres in die Nähe von Erfurt zu verlegen.

Viele Fragen offen

Unklar sei, wie viele Beschäftigte von der Verwaltung, die insgesamt laut Baloglu 100 Mitarbeiter hat, genau betroffen seien. Was aus den Mitarbeitern werde, die nicht umziehen wollten, wisse man ebenfalls nicht. Geschäftsführer Bernd Bahlke habe nur gesagt, dass die Mitarbeiter, die mitgehen wollen, mitgehen könnten, sagte Baloglu. „Wir hoffen, dass wir eine vernünftige Lösung finden und die Arbeitsplätze nicht gefährdet werden“, betonte Baloglu. Die vielen Unklarheiten solle die Geschäftsführung beim nächsten Termin mit der Einigungsstelle – Anfang Februar – beantworten. In der Einigungsstelle werden die Interessen von Geschäftsführung und Arbeitnehmervertretern sowie ein Sozialplan verhandelt.

Der Unternehmenssitz der IHI CSI befindet sind in Heidelberg. Neben der Administration konstruieren dort Ingenieure und Mechaniker Turbolader – das sind insgesamt laut Baloglu derzeit 260 Mitarbeiter. Die IHI CSI in Heidelberg ist ein Tochterunternehmen der japanischen Firma Ishikawajima Heavy Industries Co. Ltd. Das Unternehmen baut Teile für Autos, Schiffe, Flugzeuge und Raumtransporter. Bei Erfurt und in Cernusco in Italien werden die Turbolader produziert.

