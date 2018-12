Fast 19 000 neue Klagen

Braunschweig.„Dieselgate“ hat weitere Folgen für Volkswagen: Mehr als 18 700 Besitzer manipulierter Diesel haben beim Landgericht Braunschweig über die Internetplattform Myright eine Schadenersatzklage gegen VW eingereicht. Die Schadenssumme belaufe sich auf rund 500 Millionen Euro, sagte eine Anwältin der Kanzlei Hausfeld gestern. Das Landgericht Braunschweig bestätigte den Eingang der Klage. An der Rechtsauffassung von VW ändert sich nach Angaben eines Sprechers nichts. Die Autos seien genehmigt, technisch sicher und fahrbereit.

Schon Ende 2017 hatten mehr als 15 000 Autobesitzer über Myright die Rückzahlung des Kaufpreises ihrer manipulierten VW-Diesel gefordert – die Schadenssumme belief sich damals auf mehr als 350 Millionen Euro. Einschließlich Zinsen gehe es in den beiden Klagen um mehr als eine Milliarde Euro, so die Anwältin.

In vielen Fällen Vergleich erzielt

VW hatte 2015 Manipulationen an Dieselmotoren zugegeben. US-Umweltbehörden hatten festgestellt, dass die Abgasreinigung nur auf dem Prüfstand voll aktiviert war, auf der Straße lag der Stickoxid-Ausstoß weit höher. In dem Skandal sieht sich der Konzern einer Vielzahl von Klagen gegenüber. Neben zivilrechtlichen Klagen von Autobesitzern, die sich getäuscht fühlen, geht es auch um Klagen von Anlegern und Investoren. Außerdem wird strafrechtlich ermittelt. Laut VW wurden die meisten Klagen betroffener Autobesitzer abgewiesen. In vielen Fällen erzielte der Konzern mit einer Zahlung an die Kläger einen Vergleich. dpa

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 13.12.2018