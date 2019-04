Fast jeder fünfte Job bedroht

Berlin.Fast jeder fünfte Arbeitsplatz in Deutschland könnte in den nächsten 15 bis 20 Jahren durch den rasanten technologischen Wandel verschwinden. Leidtragende wären dabei vor allem Geringqualifizierte. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) empfiehlt eine breite Bildungsoffensive – und rennt damit bei Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) offene Türen ein.

Roboter machen Routineaufgaben

Nach einer aktuellen Untersuchung der OECD hat Deutschland im internationalen Vergleich insgesamt eine solide Ausgangsposition, um die Zukunft der Arbeit zu meistern. Eine weitere gute Nachricht ist auch, dass die Organisation der 36 wichtigsten Industriestaaten einen nennenswerten Rückgang der Gesamtbeschäftigung im Zuge der Digitalisierung für unwahrscheinlich hält. „Unser Beschäftigungsausblick geht nicht davon aus, dass uns die Arbeit ausgehen wird“, sagt OECD-Generalsekretär Angel Gurria. Allerdings müssten sich die Menschen für Veränderungen wappnen.

Der Studie zufolge gilt das für Deutschland in besonderem Maße. So droht hierzulande ein größerer Anteil von Jobs durch Computer oder Roboter wegrationalisiert zu werden als in den meisten anderen OECD-Staaten. Potenziell gefährdet sind demnach 18,4 Prozent der Arbeitsplätze. Der OECD-Schnitt liegt bei 14 Prozent. Das höhere Risiko führen die Autoren der Untersuchung auf die Bedeutung des verarbeitenden Gewerbes in Deutschland zurück. Jobs mit Routineaufgaben und geringen Qualifikationsanforderungen seien „einem höheren Automatisierungsrisiko“ ausgesetzt als Arbeitsplätze für Hochqualifizierte. Obendrein müssten sich mehr als ein Drittel der Beschäftigten in Deutschland auf einen grundlegenden Wandel einstellen. Neben einer breiten Bildungsoffensive plädieren Experten deshalb für eine Ausweitung des arbeitsrechtlichen Schutzes von atypisch Beschäftigten.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 26.04.2019