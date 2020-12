Faule Kredite bergen Risiken für Banken

Mannheim.Die große Insolvenzwelle ist in Deutschland trotz der Pandemie bisher ausgeblieben. Aber alle Ökonomen sind sich sicher, dass da noch etwas nachkommt. Finanzmarktexperten erwarten für das erste Halbjahr 2021 eine Zunahme der Insolvenzen. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Umfrage des Mannheimer Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW). Demnach gehen 55 Prozent der Befragten von einem starken Anstieg der Insolvenzen aus, 43 Prozent zumindest von einem leichten. 39 Prozent befürchten zudem einen starken Anstieg der Zahl von Zombieunternehmen, also von Unternehmen, die eigentlich insolvent sind, jedoch mit Krediten künstlich am Leben erhalten werden.

Steueranreiz für Anleger?

Bei der Umfrage zeigt sich, dass die Fachleute die komplette Aussetzung der Insolvenzantragspflicht zwischen März und September dieses Jahres zwiespältig sehen. Zwar hat diese Maßnahme sich stabilisierend auf die deutsche Wirtschaft ausgewirkt. 61 Prozent meinen aber auch, dass die Aussetzung der Antragspflicht Hauptursache für die Entstehung der Zombieunternehmen ist. Staatliche Kredite (23 Prozent) und das Kurzarbeitergeld (17 Prozent) sind demnach weniger problematisch. Kaum einen Einfluss auf den prognostizierten Anstieg von Zombieunternehmen messen die Experten und Expertinnen dagegen der Senkung der Mehrwertsteuer bei.

ZEW-Forscherin Karolin Kirschenmann hält es zwar für richtig, dass der Staat nach Ausbruch der Pandemie den Unternehmen mit Krediten unter die Arme gegriffen hat. „Vor allem Unternehmen, die vor der Krise gesund, aber schon hoch verschuldet waren, könnten jetzt aber Probleme bekommen“, sagt sie. Deshalb sollte der Staat steuerliche Anreize dafür schaffen, dass Privatanleger ihr Geld mehr in Unternehmen anlegen, damit diese ihren Eigenkapitalanteil erhöhen könnten. Das würde natürlich auch für institutionelle Anleger gelten.

Unternehmen, die an sich insolvent und unprofitabel sind, können sich durch Kredite und Anschlusskredite natürlich länger über Wasser halten. Irgendwann werden die faulen Kredite aber auch für die Banken selbst zu einem Problem. Aus Sicht der Experten werden die Kreditausfälle im deutschen Bankensektor auf Halbjahressicht zunehmen. 48 Prozent erwarten einen leichten Anstieg der Zahl der faulen Kredite, 45 Prozent einen starken Anstieg. Bei der Größe der ausfallenden Darlehen gehen 64 Prozent von einem Plus aus, 25 Prozent rechnen sogar mit einer deutlichen Zunahme des ausfallenden Kreditvolumens.

Besonders gefährlich könnten die faulen Kredite demnach für Sparkassen sowie Volks- und Raiffeisenbanken sein: 58 Prozent bzw. 56 Prozent der Befragten teilen diese Erwartung. Dass die Großbanken Probleme bekommen könnten, glauben dagegen nur 32 Prozent der Befragten, bei den Privatbankiers sind es sogar nur neun Prozent.

Die Banken selbst sehen für sich keine großen Gefahren. „Sie betonen, dass sie in den Jahren seit der Finanzkrise ihre Eigenkapitalausstattung deutlich verbessert und ausreichend Vorsorge getroffen hätten“, fasst Kirschenmann zusammen. Auch die Bankenaufseher würden das Finanzsystem als Ganzes als robust einschätzen, selbst wenn einige der schwächsten Banken die Krise vermutlich nicht überstehen würden, so Kirschenmann.

Sie stimmt den Empfehlungen der Finanzaufseher zu, dass Banken ihr Eigenkapital möglichst einbehalten und bei der Auszahlung von Dividenden zurückhaltender sein sollen. „Und es wäre sicherlich nicht falsch, wenn die Bankenaufsicht genauer hinschauen und ihre Besuche vor Ort sowie Prüfungen ausweiten würde“, schlägt Kirschenmann vor.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 15.12.2020