Feilschen um mehr Mindestlohn

Berlin.An diesem Mittwoch kommt die Mindestlohnkommission aus Spitzenvertretern von Arbeitgebern und Gewerkschaften zusammen, um über eine weitere Anpassung der Lohnuntergrenze ab dem Jahr 2021 zu beraten. Eine Entscheidung wird noch nicht erwartet. Wegen der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise liegen beide Seiten besonders weit auseinander. Als der Mindestlohn vor fünf Jahren eingeführt wurde, überboten sich manche Ökonomen mit Untergangsszenarien. Allen voran das Münchener Ifo-Institut, das bis zu 900 000 Jobs in Deutschland gefährdet sah. Dank guter Konjunktur erwiesen sich solche Befürchtungen als haltlos. Auch die folgenden Erhöhungen konnten der robusten wirtschaftlichen Verfassung nichts anhaben. Anfang 2017 stieg der Mindestlohn auf 8,84 Euro. Anfang 2019 wuchs die Lohnuntergrenze auf 9,19 Euro, seit Jahresbeginn sind es 9,35 Euro.

Ruf nach Stärkung des Konsums

Durch die Lohnsteigerungen im vergangenen Jahr könnte jetzt abermals eine spürbare Anhebung der Lohnuntergrenze winken. Doch der Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbandes BDA, Steffen Kampeter, mahnte zur Zurückhaltung: „Die Auswirkungen der Corona-Pandemie treffen vor allem kleine und Kleinstbetriebe besonders hart, weshalb die zurückliegende konjunkturbedingt gute Tariflohnentwicklung nicht alleiniger Maßstab sein kann.“ In einer derartigen Wirtschaftskrise sei die Mindestlohnanhebung mit einer großen Verantwortung verbunden. Dem hielt Stefan Körzell, Vorstandsmitglied des Deutscher Gewerkschaftsbunds (DGB), entgegen: „Wir brauchen einen außerordentlichen Sprung, denn nur eine Stärkung des Konsums kann dafür sorgen, dass die Wirtschaft wieder auf Touren kommt.“ Schon vor der Pandemie hatte der DGB darauf gepocht, den Mindestlohn „armutsfest“ zu machen. „Nach Auffassung der Wissenschaft sind 60 Prozent vom mittleren Lohn dafür der Maßstab. Das sind aktuell zwölf Euro“, sagte Körzell. „Würde man nur die nachlaufende Tarifentwicklung zugrunde legen, dann wäre dieser Wert erst im Jahr 2030 erreicht.“ Nötig sei „ein Fahrplan, in welchen Schritten wir die zwölf Euro erreichen“.

Davon will man im Arbeitgeberlager nichts wissen. „Wer in diesen Zeiten von einer Mindestlohnanhebung auf zwölf Euro spricht – einer Steigerung von über 28 Prozent –, der denkt an vieles, aber nicht an die Beschäftigten und daran, ihre Arbeitsplätze zu sichern“, kritisierte Kampeter. Falls beide Seiten sich nicht einigen, könnte die Bundesregierung den Mindestlohn auch im Alleingang anheben.

