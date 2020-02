Fernsehfilm über Cum-Ex geplant

Baden-Baden.Der Steuerskandal rund um die sogenannten Cum-Ex-Geschäfte wird zum Stoff für einen Fernsehfilm im Ersten. Der zuständige Südwestrundfunk bestätigte am Freitag eine entsprechende Ankündigung der Produktionsfirma Ziegler Film Baden-Baden. „Die fiktionale Aufbereitung wird die Praxis der beteiligten Finanzmarkt-Elite ausleuchten“, teilte Ziegler Film mit. Als Berater werde der Rechtsanwalt Eckart Seith, der an der Aufdeckung des Skandals beteiligt war, die Produktion unterstützen. Bei Cum-Ex-Geschäften wurden um den Dividendenstichtag Aktien mit (cum) und ohne (ex) Ausschüttungsanspruch zwischen mehreren Beteiligten hin- und hergeschoben. Durch im Anschluss zu Unrecht erstattete Kapitalertragsteuern entstand dem Staat ein Schaden von mehreren Milliarden Euro. dpa

