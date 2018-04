Fettbomben erkennen

Anzeige

Berlin.Bundesagrarministerin Julia Klöckner (Bild) setzt auf klarere Lebensmittel-Kennzeichnungen, um eine gesündere Ernährung voranzubringen. „Schönrechnen und Schönreden darf nicht sein“, sagte die CDU-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur. Bei Klarheit und Wahrheit von Informationen auf den Packungen sei aber „noch Luft nach oben“ – etwa bei Nährwert-Angaben für bestimme Portionsgrößen. Verbraucherschützer kritisieren, dass Hersteller zu kleine Mengen angeben, für die ein Kaloriengehalt genannt wird.

Im Koalitionsvertrag haben Union und SPD vereinbart, das System der Nährwertkennzeichnungen für verarbeitete Produkte zu überprüfen und weiterzuentwickeln. Vorgeschrieben ist eine Tabelle, in der unter anderem der Gehalt an Zucker, Fett und Salz pro 100 Gramm genannt werden muss. „Wir müssen Angaben zu Nährwerten auch so visualisieren, dass eine Vergleichbarkeit da ist – aber ohne zu simplifizieren“, sagte Klöckner. Noch in diesem Jahr soll ein Konzept erarbeitet werden. dpa (Bild: dpa)