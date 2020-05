„Filialen sind unsere DNA“

© MM-Grafik

Mannheim.In Zeiten von Corona ändert sich auch die Arbeitsweise der Redakteure. Zwangsläufig. Das Bilanz-Pressegespräch, zu dem die VR Bank Rhein-Neckar jedes Jahr an ihrem Stammsitz Mannheim einlädt, muss diesmal aus bekannten Gründen entfallen. Die Zitate des Vorstandsvorsitzenden Wolfgang Thomasberger gibt es nur per Pressemitteilung, die Nachfragen müssen deshalb per Telefon erfolgen.

